تقدیر رئیس دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از استاد دانشگاه تایلند در حمایت از مردم ایران
محمدهادی زاده؛ رئیس دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی در نامهای به دکتر مجاهد کیارتتارای استاد فرهیخته دانشگاه سیلپاکورن تایلند که از مقاومت شجاعانه و ایستادگی ملت بزرگ ایران اسلامی حمایت و تجلیل کرد، قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، دکتر محمدهادی زاده؛ رئیس دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی در نامهای به دکتر مجاهد کیارتتارای استاد فرهیخته دانشگاه سیلپاکورن تایلند که از مقاومت شجاعانه و ایستادگی ملت بزرگ ایران اسلامی حمایت و تجلیل کرد، نوشت: دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی، ضمن قدردانی عمیق از این موضع آگاهانه، بر این باور است که در شرایط حساس کنونی، همگرایی علمی، انسانی و اخلاقی میان اساتید، جامعه دانشگاهی و دانشگاهها میتواند نقشی مؤثر در تقویت و تبیین گفتمان صلح عادلانه و مقابله با استانداردهای دوگانه در عرصه بینالمللی ایفا نماید.
وی افزود: مردم مسلمان ایران، بهویژه جامعه دانشگاهی کشور، این همدلی و همدردی صمیمانه شما را فراموش نخواهند کرد و این یادداشتها و مواضع ارزشمند اخیر شما حاوی مطالب مسئولانه و مبتنی بر اصول اسلامی و انسانی در قبال تحولات ایران اسلامی بود که نشاندهنده توجه و اهتمام ویژه در تحقق رسالت بیدارگرانه اساتید و جامعه دانشگاهی در قبال مسائل امت اسلامی و جامعه جهانی است.
دکتر فلاحزاده خطاب به این استاد دانشگاه تاکید کرد: جنابعالی تعهدی اخلاقی و تمدنی در دفاع از عدالت، کرامت انسانی، استقلال ملتها و حمایت از مظلومان را ارج نهادید و بیتردید، توجه به رنج ملتها، بهویژه در برابر تجاوز و سلطهگری که به وضوح و آشکار بر علیه ملت بیدار، بزرگ و مستقل ایران اسلامی از سوی آمریکا و رژیم صهیونسیتی در حال انجام است، بخشی جداییناپذیر از رسالت علمی، معنوی، دینی و این تعهدات ارزشمند است.
در بخش دیگری از این نامه که توسط دکتر زارعپور رایزن فرهنگی کشورمان در تایلند به وی ارائه شد، رئیس دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی گفت: موضع گیری اخیر حضرتعالی حاوی موضعگیری صریح، مسئولانه و مبتنی بر اصول اسلامی و انسانی در قبال تحولات منطقهای و بینالمللی بود، که نشاندهنده توجه و اهتمام ویژه جنابعالی در تحقق رسالت بیدارگرانه علما، اساتید و جامعه دینی و دانشگاهی در قبال مسائل امت اسلامی و جامعه جهانی است. مردم مسلمان ایران، بهویژه جامعه دانشگاهی کشور، هرگز این همدلی و همدردی صمیمانه شما را فراموش نخواهند کرد و آن را در حافظه تاریخی و برادرانه خود ثبت و ضبط خواهند نمود.
رئیس دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی در پایان اظهار امیدواری کرد با تحقق پیروزی ملت بزرگ ایران بر مستکبرین در این جنگ، به زودی شاهد حضور وی در ایران و دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی باشیم.