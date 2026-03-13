به گزارش ایلنا، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در آستانه روز جهانی قدس بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: روز جهانی قدس در تقویم سیاسی و اخلاقی جهان اسلام، نمادی از بیداری تاریخی ملت‌ها در دفاع از عدالت، کرامت انسانی و صیانت از هویت‌های تمدنی است؛ روزی که در آن وجدان‌های بیدار جهان، در برابر ظلم ساختاریافته و اشغال سرزمین‌های تاریخی و فرهنگی ملت‌ها موضعی مسئولانه اتخاذ می‌کنند.

این بیانیه می‌افزاید: امسال روز جهانی قدس در شرایطی فرا می‌رسد که افکار عمومی جهان بار دیگر با واقعیتی تلخ و تکان‌دهنده مواجه شده است؛ تجاوزی آمریکایی ـ صهیونی که با نقض آشکار حقوق بین‌الملل و اصول انسانی، نه‌تنها جان شهروندان بی‌گناه، کودکان، مراکز آموزشی و درمانی را هدف قرار داده، بلکه با تهدید و آسیب به آثار و محوطه‌های تاریخی ایران، بخشی از حافظه مشترک بشریت را در معرض خطر قرار داده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: ملت بزرگ ایران در چنین بزنگاه تاریخی، در حالی که با مردم مظلوم فلسطین همدردی عمیق دارد، خود نیز تجربه‌ای تلخ از تعرض به سرزمین، فرهنگ و سرمایه‌های تمدنی خویش را از سر گذرانده است؛ با این حال تاریخ چند هزار ساله ایران گواهی می‌دهد که انسجام ملی، آگاهی تاریخی و حضور مسئولانه مردم در صحنه، همواره مهم‌ترین سرمایه راهبردی در صیانت از امنیت ملی، حفظ تمامیت سرزمینی و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان بوده است.

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه این بیانیه با گرامی‌داشت یاد امام راحل، امام شهید امت، شهدای این سرزمین و لبیک به رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکید بر نقش راهبردی وحدت ملی در مواجهه با تهدیدات، از آحاد ملت بزرگ ایران دعوت کرد با حضوری آگاهانه، باشکوه و حماسی در راهپیمایی روز جهانی قدس، پیام روشن غیرت ملی، همبستگی اجتماعی و مسئولیت تمدنی ایرانیان را به افکار عمومی جهان مخابره کنند.

در پایان این بیانیه آمده است: ملت ایران با تکیه بر پیشینه درخشان تاریخی، هویت فرهنگی و ایمان راسخ خود، در دفاع از میراث تمدنی، هویت اسلامی و حمایت از عدالت و آزادی ملت‌ها، استوار، هوشمند و شکست‌ناپذیر ایستاده است و راهپیمایی روز جهانی قدس جلوه‌ای از این اراده تاریخی و تمدنی خواهد بود.

