عراقچی:

رژیمی که حتی یک قرن عمر ندارد از تمدن‌های کهن نفرت دارد/ یونسکو کجاست؟ سکوت آن در برابر حمله متجاوزان به میراث‌جهانی قابل قبول نیست

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از سکوت نهادهای بین‌المللی در قبال حمله به میراث تاریخی ایران، تاکید کرد که برخی از بناهای هدف قرار گرفته قدمتی چندصدساله دارند و حتی شماری از آن‌ها در فهرست میراث جهانی ثبت شده‌اند؛ موضوعی که به گفته او آزمونی جدی برای مسئولیت‌پذیری نهادهای جهانی در قبال حفاظت از میراث بشری است.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به آثار تاریخی ایران واکنش نشان داد و سکوت نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه یونسکو، در برابر این اقدام را «غیرقابل قبول» توصیف کرد.

عراقچی در این پیام با اشاره به قدمت تاریخی بناهای هدف قرار گرفته نوشت: اسرائیل آثار تاریخی ایران را بمباران می‌کند که قدمت برخی از آن‌ها به قرن چهاردهم میلادی بازمی‌گردد و چندین اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز مورد هدف قرار گرفته‌اند.

وی با تاکید بر اهمیت حفاظت از میراث‌فرهنگی به‌عنوان بخشی از حافظه مشترک بشریت افزود: طبیعی است رژیمی که حتی یک قرن هم عمر ندارد، از ملت‌هایی با گذشته‌ای کهن متنفر باشد؛ اما پرسش اساسی این است که یونسکو کجاست؟ سکوت آن در برابر چنین اقدامی غیرقابل قبول است.

 

