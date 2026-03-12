اجرای پویش نذر صالح بعد صالح با پخت نان در بزرگترین تنورخانه ایران

مدیر تنورخانه نان ایران و مدیرعامل بنیاد «حیات طیبه مفاخر جهان اسلام» گفت: در راستای احیای میراث‌غذایی و تمدنی کشور، تاکنون ۳۱۳ گونه نان ملی، محلی و سرزمینی در تنورخانه نان ایران پخت و معرفی شده و برنامه‌هایی نیز برای احیای تنورهای تاریخی، آسیاب‌های سنتی و خوراک‌های آیینی مانند سمنو و حلوا در دست اجراست.

به گزارش ایلنا، اصغر کشوری در حاشیه برگزاری پویش مردمی نذر جهانی «صالح بعد صالح» (آیین سمنوپزان و پخش ۲۱ تن سمنوی باستانی ایران) در بلوار پیامبر اعظم(ص) شهر قم با اشاره به برنامه‌ریزی برای تهیه سمنوی بزرگ در این ایام اظهار کرد: آماده‌سازی سمنو با ظرفیت بالا و به روش‌های سنتی با استفاده از آرد کامل و با مشارکت مردم و علاقه‌مندان انجام شد.

کشوری اعلام کرد: در همین راستا پویش مردمی «نذر سمنو» نیز راه‌اندازی شد تا مردم بتوانند در این برنامه فرهنگی و آیینی مشارکت داشته باشند.

او با اشاره به برگزاری پویش مردمی نذر جهانی «صالح بعد صالح» (آیین سمنوپزان و پخش ۲۱ تُن سمنوی باستانی ایران) گفت: این پویش مردمی از ۱۸ تا ۲۰ اسفندماه جاری در تنورخانه نان ایران واقع در شهر قم، بلوار پیامبر اعظم(ص)، عمود ۸۱ برگزار ‌شد.

مدیر تنورخانه نان ایران اضافه کرد: در این پویش مردمی، نخستین سمنوی بزرگ جهان اسلام، با آرد کامل در این مکان پخت ‌شد.

کشوری اعلام کرد: امسال در شب ۲۳ ماه مبارک رمضان نیز نخستین و بزرگ‌ترین حلوای جهان اسلام با ظرفیت بیش از ۲ تُن در این مکان پخت می‌شود.  

او خاطرنشان کرد: پخت نان سنتی ایرانی در همین مکان، یکی دیگر از برنامه‌های این ایام است.

او ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم و نهادهای فرهنگی، بتوان بخشی از میراث‌غذایی و تمدنی ایران را که در گذر زمان کم‌رنگ شده است، دوباره احیاء و به نسل‌های آینده منتقل کرد.  

مدیرعامل بنیاد «حیات طیبه مفاخر جهان اسلام»، انجام ۳۷ کار تمدنی ماندگار ۷ تا ۹هزار ساله در سرزمین ایران را از جمله برنامه‌های این بنیاد برشمرد و گفت: احیای یک‌هزار و ۷۵۱ گونه غذای ایرانی، بیش از ۶۳۰ شیرینی و شکلات تمدنی ایرانی، بالغ بر یک‌هزار و ۵۰۰ انواع سوغات درجه یک سرزمین ایران، یک‌هزار و ۱۲۳ گونه نان‌های ملی، محلی و سرزمینی و موضوع‌های مختلف دیگر، برنامه‌های آتی این بنیاد است.

کشوری افزود: مهم‌ترین فعالیت بنیاد «حیات طیبه مفاخر جهان اسلام» در سال آینده، برگزاری نخستین پژوهشگاه، بازار و موزه زنده ۸۲۳ ژنوتیپ انار در سرزمین ایران خواهد بود که در مساحتی با بیش از ۲۰هزار مترمربع برگزار خواهد شد.

 

