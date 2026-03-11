به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحی‌امیری در نامه‌ای خطاب به وزرای فرهنگ کشورهای عضو مجمع تمدن‌های باستانی، نسبت به پیامدهای خطرناک حملات نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی بر میراث‌فرهنگی و تاریخی ایران هشدار داد و از آنان خواست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی، دیپلماتیک و رسانه‌ای خود برای توقف این تجاوزات اقدام کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی در ابتدای این نامه با تاکید بر جایگاه جهانی میراث‌فرهنگی تصریح کرد: میراث‌فرهنگی و تاریخی تجلی خلاقیت بشری و گواه زنده‌ای بر سیر تطور تمدن‌ها در گذر زمان است و نه‌تنها ثروتی بی‌بدیل برای ملت‌ها، بلکه بخشی از حافظه تاریخی و هویت مشترک بشریت به شمار می‌آید. به همین دلیل صیانت از این گنجینه‌های بی‌همتا مسئولیتی اخلاقی، حقوقی و فراملی است که تحقق آن در گرو همبستگی و مسئولیت‌پذیری جامعه بین‌المللی است.

او در ادامه با محکومیت شدید حملات نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران تاکید کرد که این اقدامات علاوه بر تهدید امنیت و ثبات منطقه، خطرات جدی و جبران‌ناپذیری را متوجه میراث‌فرهنگی کهن ایران کرده است.

صالحی‌امیری در این نامه خاطرنشان کرد: آثار ثبت‌شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو از جمله کاخ گلستان، میدان نقش‌جهان، کاخ چهل‌ستون، دره تاریخی خرم‌آباد و غارهای پیش از تاریخ، به‌عنوان بخشی از سرمایه فرهنگی مشترک بشریت، اکنون در معرض تهدید مستقیم قرار گرفته‌اند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به تعهدات بین‌المللی کشورها در حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی تأکید کرد: این اقدامات با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و تعهدات جهانی در حوزه صیانت از میراث‌فرهنگی مغایرت دارد.

او در این نامه به مجموعه‌ای از اسناد و معاهدات بین‌المللی اشاره کرد و یادآور شد: بر اساس مفاد کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو درباره حفاظت از میراث‌فرهنگی و طبیعی جهان، کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه درباره حفاظت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه و پروتکل دوم آن در سال ۱۹۹۹، همچنین قطعنامه ۲۳۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۷ که تخریب میراث‌فرهنگی را به‌عنوان ابزاری در جنگ و مصداقی از جنایت علیه بشریت معرفی می‌کند، جامعه جهانی موظف به پیشگیری از چنین تهدیداتی و حفاظت از میراث تمدنی بشر است.

صالحی‌امیری در ادامه از وزرای فرهنگ کشورهای عضو مجمع تمدن‌های باستانی خواست تا با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های حقوقی، مدنی، رسانه‌ای و دیپلماتیک خود، ضمن محکوم کردن این اقدام، فشارهای لازم برای توقف حملات و جلوگیری از آسیب به آثار و محوطه‌های تاریخی ایران را اعمال کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از این نامه با اشاره به فلسفه شکل‌گیری مجمع تمدن‌های باستانی تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی این نهاد بین‌المللی، تقویت هم‌افزایی، تعامل و همکاری میان تمدن‌های کهن برای حفاظت از میراث‌فرهنگی و تمدنی مشترک است.

او تاکید کرد: امروز صیانت از میراث‌فرهنگی ایران، موضوعی مرتبط با حفاظت از بخشی از حافظه تاریخی و تمدنی بشریت است و بی‌تفاوتی در برابر تهدید آن می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای میراث‌فرهنگی جهان به همراه داشته باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان این نامه ابراز امیدواری کرده است که با همبستگی و اقدام مسئولانه کشورهای عضو مجمع تمدن‌های باستانی، از این میراث مشترک در برابر بی‌عدالتی، خشونت و تجاوز صیانت شود و جامعه جهانی بار دیگر بر تعهد خود نسبت به حفاظت از تمدن و فرهنگ بشری تاکید کند.

لازم به ذکر است کشورهای عضو مجمع تمدن‌های باستانی، شامل ایران، یونان، هند، چین، مصر، عراق، ایتالیا، بولیوی، پرو، مکزیک و ارمنستان هستند و با توجه به جایگاه تاریخی و فرهنگی بی‌نظیر خود، همگی در مقام حافظان مشترک میراث تمدنی بشر قرار دارند. این مجمع با هدف تقویت همکاری میان تمدن‌های کهن، تبادل تجربیات و صیانت از آثار فرهنگی و تاریخی، سکویی استراتژیک برای تعامل مسئولانه و همبستگی جهانی در حفاظت از گنجینه‌های تاریخی بشریت فراهم می‌آورد.

