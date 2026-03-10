دارابی:
آسیب ارسیها، آیینهکاریها و تزیینات نفیس برخی بناهای تاریخی در حملات اخیر متجاوزان
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور با تشریح ابعاد خسارتهای واردشده به مجموعهای از بناها و محوطههای تاریخی ایران در جریان حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، اعلام کرد: آسیب به میراثفرهنگی ایران، تعرضی آشکار به میراث مشترک بشریت و نقض صریح تعهدات بینالمللی در حوزه حفاظت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه محسوب میشود.
به گزارش ایلنا از میراث آریا، علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور، با تشریح بخشی از خسارتهای وارد شده به میراث تاریخی ایران در پی حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: در جریان این حملات، شماری از بناها و مجموعههای واجد ارزش تاریخی و فرهنگی در نقاط مختلف کشور دچار آسیبهای جدی شدهاند که بررسیهای میدانی و ارزیابیهای کارشناسی درباره ابعاد آن همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به آسیبهای وارد شده به مجموعه تاریخی قلعه فلکالافلاک خرمآباد افزود: در این مجموعه، اصابت به عرصه قلعه موجب تخریب کامل ساختمان اداری ادارهکل استان و همچنین وارد آمدن آسیب جدی به چند بنای واجد ارزش تاریخی در پیرامون این اثر شاخص شده است.
دارابی ادامه داد: در تهران نیز ساختمان تاریخی کاخ سنای سابق که امروز محل استقرار مجلس خبرگان رهبری است، دچار تخریب گسترده در بنای اصلی و سازه مرکزی شده و بنای تاریخی عمارت شهربانی سابق در میدان انقلاب نیز بهطور کامل تخریب شده است.
قائممقام وزیر میراثفرهنگی همچنین به خسارتهای وارد شده به برخی بناهای تاریخی در استانهای مختلف کشور اشاره کرد و گفت: در کاخ صفیآباد بهشهر بخشی از تزیینات وابسته به معماری و بدنههای پیرامونی دچار آسیبهای موضعی شده است.
وی افزود: در مجموعه جهانی کاخ گلستان تهران نیز تخریب بازشوها، درها و ارسیهای تاریخی گزارش شده و بخشی از تزیینات ارزشمند شامل آیینهکاریها، گچبریها و آرایههای چوبی دچار فروریختگی و آسیب شده است.
دارابی با اشاره به خسارتهای وارد شده به یکی از مهمترین بناهای تاریخی اصفهان تصریح کرد: در مجموعه جهانی کاخ چهلستون اصفهان شکستگی گسترده ارسیها و بازشوهای چوبی رخ داده و لایههای تزییناتی نفیس شامل آیینهکاریها، گچبریها و نقاشیهای ارزشمند دوره صفوی نیز دچار آسیب شدهاند.
وی همچنین درباره خسارتهای وارد شده به بناهای تاریخی سنندج گفت: در عمارت خسروآباد تخریب ارسیهای اصلی و آسیب به تزیینات گچبری و آرایههای چوبی گزارش شده است. در عمارت سالار سعید (موزه سنندج) نیز بازشوها، درهای چوبی و تزیینات ظریف داخلی آسیب دیدهاند و در عمارت آصف وزیری (خانه کرد) نیز بخشهایی از ارسیهای تاریخی و تزیینات وابسته به معماری در جبهههای مختلف بنا دچار تخریب شده است.
قائممقام وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر ابعاد حقوقی این رخداد اظهار کرد: بر اساس کنوانسیون ۱۹۷۲ حفاظت از میراثفرهنگی و طبیعی جهان و همچنین اصول حقوق بینالملل بشردوستانه، بهویژه مقررات مرتبط با حفاظت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه، هرگونه تهدید یا آسیب به میراثفرهنگی و محوطههای تاریخی، نقض آشکار تعهدات بینالمللی محسوب میشود.
دارابی افزود: در همین چارچوب، از همان روزهای نخست پس از این حملات، با دستور وزیر میراثفرهنگی مکاتبات رسمی با سازمانهای بینالمللی از جمله یونسکو و سایر نهادهای ذیربط آغاز شده و مستندات مربوط به خسارتها به این مراجع ارسال شده است.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران این موضوع را از مسیرهای حقوقی و دیپلماتیک بینالمللی پیگیری میکند و انتظار میرود نهادهای مسئول در نظام بینالمللی نسبت به حفاظت از میراثفرهنگی بشریت و جلوگیری از تکرار چنین تعرضهایی موضعی روشن و مسئولانه اتخاذ کنند.
دارابی در پایان تاکید کرد: میراثفرهنگی ایران بخشی از حافظه تاریخی و هویت تمدنی جهان است و صیانت از آن نهتنها مسئولیت ملی، بلکه تعهدی جهانی در قبال میراث مشترک بشریت به شمار میآید.