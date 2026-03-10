مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان:
حمله به آثار تاریخی، جنایت جنگی است
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان حمله رژیم صهیونیستی به آثار تاریخی اصفهان را جنایت جنگی عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، امیر کرمزاده در جمع خبرنگاران و فعالان حوزه گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان که بهمنظور محکوم کردن حملات ددمنشانه دشمن به آثار تاریخی و تشکیل حلقه انسانی به دور کاخ موزه چهلستون در این محل گردهم آمده بودند، گفت: رژیم کودک کش صهیونیستی و حامی اصلی آن، آمریکا، بار دیگر نشان دادند که هیچ خط قرمزی برای خود قائل نیستند. امروز شاهد آن هستیم که در کنار حمله به نهادهای خدماتی و غیرنظامی، آثار تاریخی نیز هدف قرار گرفتهاند؛ درحالیکه تعرض به بناهای ثبتشده جهانی طبق کنوانسیونهای بینالمللی، جنایت جنگی محسوب میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: در حمله روز گذشته، موج انفجار ناشی از اصابت پهپادها، باعث وارد آمدن آسیب به ستونها، تزئینات چوبی و شیشهای باغ و کاخ چهلستون، همچنین تخریب بخشی از کرسیها و شیشههای تزئینی این اثر فاخر شد. این آسیبها نهتنها ظاهری نیست بلکه با گذشت زمان آثار تخریبی عمیقتری را بر سازه تاریخی برجای خواهد گذاشت.
او افزود: اصفهان شهری موزهگونه است که بیش از ۲هزار هکتار بافت تاریخی دارد. امروز شاهدیم که حدود پانزده موشک و پهپاد به مناطق مختلف شهر اصابت کردهاند؛ در حالیکه بسیاری از این مناطق، نظامی نیستند.
کرمزاده تصریح کرد: در میان آثار آسیب دیده، بناهای شاخصی همچون میدان نقش جهان، مسجد امام(ره)(جامع عباسی)، مسجد شیخ لطفالله، عالیقاپو و حتی شماری از کاروانسراهای تاریخی استان قرار دارند. بخشی از کاشیهای مساجد تاریخی فرو ریخته و تزئینات چند اثر ثبت جهانی متأثر از موج انفجار ترک برداشته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به نصب سپر آبی میراث جهانی بر روی آثار شاخص اصفهان، گفت: ما در ۱۶ اثر ثبت جهانی استان از جمله باغ چهلستون، میدان نقش جهان و باغ فین کاشان سپر آبی نصب کردهایم تا توجه جامعه جهانی را نسبت به حفاظت از این میراث بشری جلب کنیم. اما متأسفانه هیچگونه واکنش رسمی از سوی یونسکو صادر نشده است.
کرم زاده ضمن دعوت از کارشناسان یونسکو برای حضور در ایران و مشاهده میدانی خسارات، افزود: وزیر میراثفرهنگی نامهای رسمی به دبیرکل یونسکو ارسال کرده و خواستار حضور کارشناسان بینالمللی برای بررسی این حوادث شده است. متأسفانه تاکنون حتی بیانیهای نیز صادر نشده است.
او تأکید کرد: ما حافظان میراث معنوی، تاریخی و فرهنگی این سرزمین هستیم و انتظار داریم جامعه جهانی این تعرضات را محکوم کند. کشور ما مقتدرانه از هویت ملی و فرهنگی خود دفاع میکند و همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردهاند، سیلی محکمی به دشمنان زده خواهد شد تا بار دیگر فکر تجاوز به ایران و میراث تمدنی آن به ذهنشان خطور نکند.