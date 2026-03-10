تصاویر تازه از زخم جنگ بر پیکر میراث جهانی؛ آسیب بمباران آمریکایی–صهیونی به مسجد جامع عباسی اصفهان
تصاویر تازه از شهر تاریخی اصفهان، ابعاد تازهای از آسیبهای وارد شده به مسجد جامع عباسی ــ یکی از شاخصترین آثار ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو ــ را پس از بمباران آمریکایی–صهیونیستی نشان میدهد.
به گزارش ایلنا، این تصاویر گویای زخمهایی است که بر یکی از نمادهای تمدن و معماری ایرانی–اسلامی در قلب اصفهان به واسطه حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به پیکره یکی از مهمترین بناهای تاریخی شاخص ایران است.