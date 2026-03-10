بیانیه بیعت هنرمندان، مدیران و کارکنان حوزه هنری انقلاب اسلامی با رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، بیانیه هنرمندان، مدیران و کارکنان حوزه هنری به مناسبت انتخاب سومین رهبر معظم و معزز انقلاب اسلامی، سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، به شرح زیر است:

«خدمت رهبر معظم انقلاب اسلامی، نائب امام عصر (عج) حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای

سلام علیکم

رهبر گرانقدر و زعیم بصیر! در هنگامه نبرد با آمریکا و دست‌نشاندگانش و رژیم صهیونیستی، سگ نگهبانش در منطقه و تمامی نظم در حال فروپاشی تمدن شیاطین، پس از غم جانکاه شهادت زعیم گرانقدر مسلمین حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، خبر رهبری حضرتعالی را بشارتی از سوی حضرت حق می‌دانیم و امیدواریم این خلعت‌نو فصلی تازه در تاریخ جهان بگشاید.

رهبر عزیز! ما اهالی فرهنگ و هنر و اندیشه انقلاب اسلامی عاقبت بخیری خودمان را در تبعیت از فرامین شما جستجو می‌کنیم. اکنون که به برکت خون امام شهیدمان باب جهاد و شهادت فی سبیل‌الله دیگر بار گشوده شده و فرصتی تاریخی برای پیوستن به قافله ظهور امام حی حضرت بقیه‌الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء پدید آمده است ما خود را سرباز و فرمانبر شما در این نبرد آخرالزمانی می‌دانیم و آرزو می‌کنیم تحت لوای شما توفیق جانبازی و شهادت پیدا کنیم.

ای عزیز امت! ما آماده استقامت در راه خداییم و امید داریم همانطور که امام شهیدمان وعده داد به برکت این استقامت به قله حاکمیت دین خدا و حاکمیت حق و عدل برسیم.

ولی امر ما و ولی دم امام شهید! ما تا آخرین قطره خون و تا آخرین نفس در برابر دشمن متجاوز می‌جنگیم تا تشفی‌ای بر قلب مجروح مومنین از این جنایت بزرگ باشد. باشد که خداوند غالب قهار به دست ما دشمنانش را عذاب و خوار کند.

مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم

هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته»

اسامی هنرمندان:

ابراهیم حاتمی‌کیا، حامد یامین‌پور، نوید ولی‌زاده، محمد مهدی اسلامی، امیر حقیقت، سید مرتضی دارابی، محمد صالح سلطانی، حمیدرضا جعفری، سید علی سیدان، حمیدرضا جعفری، سجاد خدری، محسن فراهانی، حسن حبیبی کسبی، بهزاد دانشگر، محمد جواد موحد، سید شهاب‌الدین شکیبا، سید احسان باقری، علی بحرینی، جواد محقق، نجابتی، عبدالحمید قدیریان، طاهر شیخ‌الحکمایی، صابر شیخ‌رضایی، علیرضا حصارکی، سید علی میرفتاح، حسین یوزباشی، محمدرضا میری، مجتبی مجلسی، یونس رجبی، محمدعلی کشاورز، شعیب حسینی، محمود بازدار، صدیقه سلمان، سید محمود ابوالقاسمی، ابوالفضل خسروی، مرتضی میرزایی، حسین عینی‌بخش، عماد جمشیدی، آزاده قربانی، حسین براتی

(این لیست در حال به روزرسانی است…)

