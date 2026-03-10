واکنشهای شخصیتهای فرهنگی-هنری به تجاوز دشمن صهیونی ـ آمریکایی به ایران؛
پایگاههای آمریکا در خلیج فارس با خاک یکسان شدند!/ شکی نیست که ایران پیروز خواهد شد
جهان شاهد تجاوزگر دیگری ازسوی حکومت فاسد آمریکا و هم پیمان سفاک صهیونیستی آن علیه تمامیت ارضی ایران است؛ اقدامی که تمامی موازین دیپلماتیک و حقوق بشر را به سخره گرفت. اما در میان این همه ظلمت، وجدان بیدار جهان خاموش نماند. موجی عظیم از انزجار، شخصیتهای سیاسی، فرهنگی، هنرمندان و فعالان رسانهای را در سراسر دنیا به حرکت درآورده است تا علیه این تروریسم دولتی موضع بگیرند. این اتحاد و خشم جهانی، روشنترین پاسخ به این اقدام ماجراجویانه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سکوت را شکستند، اما حقیقت را نه. در اقدامی مذبوحانه و مغایر با تمام اصول بین المللی، رژیم متجاوز و سفاک آمریکا با همراهی صهیونیسم بار دیگر دست خود را به خون بیگناهان آلوده کرده و به حریم امن ایران اسلامی یورش بردند. این جنایت تروریستی، اما نه فقط خاک یک ملت، که وجدان بشریت را هدف گرفت. از خیابانهای پایتختهای اروپا تا کوچههای هند و پاکستان و بحرین و لبنان و غزه، صدای واحدی برمیخیزد؛ فریاد خشم شخصیتهای جهانی، سلبریتیهای متعهد و فعالان رسانهای که این اقدام وحشیانه را محکوم کرده و همبستگی خود را با ملت سرافراز ایران فریاد میزنند. آنها فریاد میزنند: این حمله، نشانه ضعف است، نه قدرت؛ و تاریخ قضاوت خواهد کرد.
در زیر برخی از تازهترین واکنشهای افراد و شخصیتهای مختلف را نسبت به این تجاوز آشکار میخوانید:
یک سناتور آمریکایی نوشت: مالیات ما صرف منفجر کردن یک مدرسه ابتدایی در ایران شد و ترامپ در مورد آن دروغ گفت. اینها هزینههای واقعی جنگ هستند. مردم آمریکا جنگ بیپایان دیگری نمیخواهند و نمیخواهند ارتش ما کودکان را بکشد.
یک اسرائیلی در توئیتر نوشت: تمام چیزی که نتانیاهو میخواهد این است که همه چیز را در کشور نابود کند. او خطرناکترین مرد در تاریخ اسرائیل است. اسرائیل تحت رهبری نتانیاهو و گروه افراطیاش که ما را به جنگی ویرانگر با تهران و دست نشاندگانش کشاندهاند و در آستانه فروپاشی است. نتانیاهو و گروهش تهدیدی وجودی برای اسرائیل هستند و اگر او در قدرت بماند، اسرائیل نابود خواهد شد!
دیدن این تصاویر از سوگواری مردم اروپا برای شهادت ۱۸۵ دانشآموز ایرانی، وحشیگری و سبوعیت تجاوزگران آمریکایی – صهیونیستی و طرفداران ذلیل آنها را در خارج و داخل کشور بیش از پیش به رخ میکشد.
یا این تصویر که حکایت از سردادن شعار «خامنهای رهبر» در قلب تورنتو دارد.
جکسون هینکل، فعال رسانهای آمریکایی، نوشت: ناو هواپیمابر بریتانیا به خاورمیانه اعزام نخواهد شد.
برای آگاهی از نحوه پوشش واقعیتهای جنگ توسط رسانههای مزدور آمریکایی ـ صهیونیستی هم باید این فیلم را با دقت تماشا کرد. در این گفتگو اسکات ریتر، افسر پیشین اطلاعات نیروی دریایی آمریکا، از کشته شدن برادر نتانیاهو و زخمی شدن بنگویر بر اثر حملات ایران خبر میدهد حال آنکه رسانههای آمریکایی آنها را یک حادثه تصادف جلوه میدهند:
تجاوزگران آمریکایی ـ صهیونیستی با این تجاوز باد کشتند اما طوفان درو کردند. واقعیت این موضوع را میتوان از زبان تحلیلگران آمریکایی به خوبی دریافت آنجا که یک تحلیلگر امنیت ملی آمریکا میگوید: پایگاههای آمریکا در خلیج فارس با خاک یکسان شدند!
یا وقتی این افسر و بازرس سابق تسلیحات سازمان ملل وضعیت آمریکای رو به شکست و اسرائیل گرفتار در باتلاق نابودی را این چنین شرح میدهد: جهان بهزودی خواهد فهمید «ابرقدرتی آمریکا» یک دروغ بود، آنها این جنگ را خواهند باخت!
و بخوانید توییت اندیشمند اهل سنت اهل الجزایر که مینویسد: باور کنید یا نه، آنچه اتفاق میافتد و آنچه اتفاق خواهد افتاد... مقدمهای برای ظهور امام مهدی (عج) است.
یک کاربر توییتر نیز نوشت: اوضاع در اسرائیل بسیار بسیار بدتر از چیزی است که رسانههای غربی نشان میدهند. خانوادهای در تلآویو دارم و آنها در سراسر کشور آشنایان زیادی دارند و اوضاع واقعاً وخیم است. تعداد کشتهشدگان بسیار بیشتر از چیزی است که به ما گفته میشود و خسارات وحشتناکی وارد شده است. گنبد آهنین سقوط کرده است. شکی در این نیست ایران پیروز خواهد شد.
گیدئون راچمن، روزنامهنگار انگلیسی فایننشالتایمز، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود، هشدار داد که عملیات تجاوزکارانه آمریکایی _ صهیونی موسوم به خشم حماسی در خطر تبدیل شدن به شکست حماسی قرار دارد: خب نفت به بشکهای ۱۱۰ دلار رسیده و یک خامنهای دیگر بر ایران حاکم شده است. عملیات خشم حماسی در خطر تبدیل شدن به عملیات شکست حماسی قرار دارد.
جاناتان کوک، روزنامهنگار انگلیسی، نوشت: دو مقام ارشد آمریکایی میگویند ایران از مذاکره با آمریکا خودداری میکند چون آمریکا بارها از مذاکرات به عنوان پوششی برای حملات استفاده کرده است. ایران به این نتیجه رسیده است که آمریکا قابل اعتماد نیست و هر کشور دیگری هم به این نتیجه میرسد. آمریکا دیپلماسی را نابوده کرده است.»
پیتر بیکر، نویسنده و روزنامهنگار آمریکایی، نوشت: بعد از بحران موشکی کوبا، محبوبیت جانافکندی ۱۳ درصد بالا رفت. پس از بمباران هانوی، محبوبیت لیندون جانسون ۸ درصد افزایش یافت. در زمان جنگ خلیج فارس محبوبیت جورج بوش پدر ۱۸ درصد بالا رفت. بعد از دستگیری صدام محبوبیت جورج بوش پسر ۸ درصد بیشتر شد. و پس از کشته شدن بنلادن، محبوبیت اوباما ۱۱ درصد بیشتر شد. اما این بار آمریکاییها همبستگی با ترامپ را رد کردند و محبوبیت او هیچ افزایشی نداشت.