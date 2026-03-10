به گزارش ایلنا، در پی حمله نیروهای متجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به قلب بافت تاریخی اصفهان، بخش‌هایی از مجموعه تاریخی دولتخانه صفوی دچار آسیب شد؛ در این حمله موج انفجار به بناهای ارزشمندی از جمله کاخ‌موزه چهل‌ستون، عمارت رکیب‌خانه و تالار اشرف خساراتی وارد کرد و بخش‌هایی از تزئینات معماری دوره صفوی آسیب دید.

انتهای پیام/