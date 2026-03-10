آسیب به عرصه قلعه فلک الافلاک در حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا بررسی شد

به گزارش ایلنا، لیلا خسروی مدیرکل موزه‌های کشور با اعلام این خبر گفت: در پی حمله جنایتکارانه رژیم متخاصم اسرائیل و آمریکا به شهر خرم‌آباد، متأسفانه عرصه قلعه فلک الافلاک آسیب دیده است. بخش‌های زیادی از بناهای دامنه قلعه دچار خسارت شده‌اند، اما خوشبختانه سازه اصلی قلعه کاملاً سالم و دست نخورده باقی مانده است. در و پنجره‌ها به دلیل موج انفجار آسیب دیده‌اند.

وی افزود: طبق پروتکل‌های تعیین شده، تمام موزه‌های کشور برای حفاظت از اشیاء اقداماتی انجام داده‌اند و خوشبختانه اشیاء موزه‌های مردم‌شناسی و باستان‌شناسی که در قلعه فلک‌الافلاک جمع‌آوری شده‌اند، در مخازن امن نگهداری می‌شوند.

مدیرکل موزه‌های کشور همچنین به اقدامات انجام شده برای حفاظت از میراث‌فرهنگی اشاره کرد و گفت: ما براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی اقداماتی را انجام داده‌ایم، از جمله پیگیری سپر آبی برای قلعه فلک‌الافلاک. با این حال، کشورهای متخاصم از کنوانسیون‌ها خارج شده‌اند، اما ما شکایت خود را همچنان ادامه خواهیم داد.

