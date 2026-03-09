بیعت دبیرخانه جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت با ولی امر مسلمین جهان
به گزارش ایلنا، دبیرخانه جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت با ولی امر مسلمین جهان بیعت کرد.
در متن پیام این جشنواره آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْکُمْ»
دشمنی که به طمع تغییر نظام مقدس و تجزیه ایران بزرگ با ما وارد جنگ شد و به خاک و خون کشیدن فرشتههای نازنین سرزمین پاکمان و رهبر شهیدمان دست به جنایاتی بی سابقه در تاریخ زد اکنون حتی در تغییر شعارهایمان ناکام مانده است.
هنرمندان و سینماگران جبهه مقاومت، ضمن عرض تسلیت مجدد شهادت رهبر فرزانه و شجاع انقلاب اسلامی، حضرت امام سید علی حسینی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) و سایر شهدای والامقام جنگ رمضان، انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی) به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران که توسط مجلس خبرگان رهبری، مبتنی بر اصل مترقی ولایت فقیه و مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است را به مردم شریف ایران تبریک عرض می نماید.
جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت به عنوان بخشی از ملت بزرگ ایران، ضمن اعلام بیعت و وفاداری با رهبر جدید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، خود را قطرهای از دریای عظیم ملت میداند و در کنار مردم است تا با نمایش وحدت و انسجام ملی در حساسترین مقطع تاریخ، توطئههای نرم و سخت دشمنان را خنثی نمایند.
بیعت با ولیامر مسلمین، والاترین گام در دفاع همهجانبه از کیان ایران عزیز و تضمینبخش امنیت پایدار کشور است.
از خداوند متعال توفیقات روزافزون ایشان را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) مسئلت مینماییم.