به گزارش ایلنا، بیانیه سازمان بسیج مستضعفین در بیعت با ولایت منتشر شد.

حقیقت تابنده امامت و ولایت در عصر حاضر آن هنگام درخشندگی و حقانیت خود را نشان داد که حضرت امام خمینی (ره) و پس از آن، امام شهیدمان خامنه‌ای عزیز با پشتیبانی مردم بعد از قرن‌ها نظام اسلامی را تشکیل و تثبیت و استقلال سیاسی و پیشرفت را در سرزمین ایران، تضمین و قطعی کردند.

نقش و جایگاه رهبری و ولایت فقیه در انسجام و وحدت ملی و بخصوص در بزنگاه‌های حساس و تاریخی و عبور کشور و مردم از دشواری‌ها و جنگ‌ها و توطئه‌های تحمیل شده توسط دشمنان، حقیقتی هست که در معرض دیدگان و قضاوت جهانیان قرار گرفته است. به همین دلیل است که امام خمینی (ره) فرمودند: پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.

دوران پرفراز و نشیب ۳۷ساله زعامت قائد امت، امام و رهبر شهید، خامنه‌ای عزیز (ره)، گویای این واقعیت شفاف است که امامت و رهبری، رکن رکین و ستون استوار نظام اسلامی محسوب می‌شود. دلبستگی آگاهانه و خردمندانه ملت ایران و امت اسلامی به امام شهید حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای چه در دوره رهبری ایشان و چه در روزهای اخیر آشکار ساخت که پیوند امام و امت در جامعه اسلامی، برخواسته از معرفت دینی و بصیرت انقلابی است که در میان آحاد جامعه نهادینه گشته و با تار و پود آنان عجین شده است.

اکنون انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران در دوره حساس و تاریخی دیگری قرار گرفته و با شهادت امام و رهبر، مجلس خبرگان؛ این عالمان و آگاهان به زمان، رهبر جدید انقلاب را معرفی نمودند، رهبری که به راستی یکی از بهترین تربیت یافتگان مکتب امامین انقلاب است. امروز راه همان راه و مسیر همان مسیر است و مسؤلیت و تکلیف همان است که در دوره امام خمینی و امام خامنه‌ای از خود نشان دادیم و بر آن پایداری و مقاومت نمودیم. امروز نیز اطاعت محض از ولی فقیه تکلیفی است بر دوش همه ملت ایران و ان‌شاءالله این پیوند ناگسستنی امام و امت بیش از پیش تقویت خواهد شد.

بسیج و بسیجیان ضمن اعلام بیعت از اعماق جان و دل با رهبر و مقتدایمان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای اعلام می‌دارد که برای خدمت به ملت شریف ایران اسلامی و دفاع از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی خصوصاً ایران مقتدر مطیع محض و گوش به فرمان می‌باشد.

سازمان بسیج مستضعفین

