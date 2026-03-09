بیانیه سازمان بسیج مستضعفین در بیعت با ولایت
سازمان بسیج مستضعفین در پی انتخاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای به عنوان رهبر جدید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، بیانیه سازمان بسیج مستضعفین در بیعت با ولایت منتشر شد.
حقیقت تابنده امامت و ولایت در عصر حاضر آن هنگام درخشندگی و حقانیت خود را نشان داد که حضرت امام خمینی (ره) و پس از آن، امام شهیدمان خامنهای عزیز با پشتیبانی مردم بعد از قرنها نظام اسلامی را تشکیل و تثبیت و استقلال سیاسی و پیشرفت را در سرزمین ایران، تضمین و قطعی کردند.
نقش و جایگاه رهبری و ولایت فقیه در انسجام و وحدت ملی و بخصوص در بزنگاههای حساس و تاریخی و عبور کشور و مردم از دشواریها و جنگها و توطئههای تحمیل شده توسط دشمنان، حقیقتی هست که در معرض دیدگان و قضاوت جهانیان قرار گرفته است. به همین دلیل است که امام خمینی (ره) فرمودند: پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.
دوران پرفراز و نشیب ۳۷ساله زعامت قائد امت، امام و رهبر شهید، خامنهای عزیز (ره)، گویای این واقعیت شفاف است که امامت و رهبری، رکن رکین و ستون استوار نظام اسلامی محسوب میشود. دلبستگی آگاهانه و خردمندانه ملت ایران و امت اسلامی به امام شهید حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای چه در دوره رهبری ایشان و چه در روزهای اخیر آشکار ساخت که پیوند امام و امت در جامعه اسلامی، برخواسته از معرفت دینی و بصیرت انقلابی است که در میان آحاد جامعه نهادینه گشته و با تار و پود آنان عجین شده است.
اکنون انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران در دوره حساس و تاریخی دیگری قرار گرفته و با شهادت امام و رهبر، مجلس خبرگان؛ این عالمان و آگاهان به زمان، رهبر جدید انقلاب را معرفی نمودند، رهبری که به راستی یکی از بهترین تربیت یافتگان مکتب امامین انقلاب است. امروز راه همان راه و مسیر همان مسیر است و مسؤلیت و تکلیف همان است که در دوره امام خمینی و امام خامنهای از خود نشان دادیم و بر آن پایداری و مقاومت نمودیم. امروز نیز اطاعت محض از ولی فقیه تکلیفی است بر دوش همه ملت ایران و انشاءالله این پیوند ناگسستنی امام و امت بیش از پیش تقویت خواهد شد.
بسیج و بسیجیان ضمن اعلام بیعت از اعماق جان و دل با رهبر و مقتدایمان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای اعلام میدارد که برای خدمت به ملت شریف ایران اسلامی و دفاع از آرمانهای بلند انقلاب اسلامی خصوصاً ایران مقتدر مطیع محض و گوش به فرمان میباشد.
سازمان بسیج مستضعفین