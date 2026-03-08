واکنشهای شخصیتهای فرهنگی-هنری به تجاوز دشمن صهیونی ـ آمریکایی به ایران؛
اسرائیل زشتترین کشور جهان است/ تصویر عجیبی که مورگان فریمن از ترامپ منتشر کرد
۹ روز از تجاوز تروریستهای آمریکایی ـ صهونیستی به کشورمان میگذرد، آمار شهدا و تخریبها در حال افزونیست اما آمار نفرت از دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی در جهان بسیار بیشتر. هنوز واکنشها به این تجاوز غیرانسانی ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سلام آقای من، ۹ روز است که از پیش ما رفتهاید و سراغی از ما نمیگیرید آنهم درست در زمانیکه به سراغگرفتنها و زمزمههای پدرانهتان سالها خو گرفته بودیم، صبحمان را با دعای شما شروع میکردیم و شب را با مناجاتهای شما و حال پس از اینهمه دلبستن به شما، از ما دل بریدید.
اصلا تقصیر شماست. همهاش تقصیر شماست. شما که به یک لبخند اینطور آدم را گرفتار خودتان میکردید. شما که وقتی همه دنیا ما را تهدید میکرد، آنطور سینه سپر میکردید و انگشت بلند میکردید که اگر به مردم من نگاه چپ کنید، سرزمینتان را با خاک یکسان میکنیم.
تقصیر شماست که وقتی ما برای حفظ عزت و اقتدار خودمان به خیابان میآمدیم، با هشتاد و شش سال سن، به احترام ما میایستادید و پیام تشکر میدادید. شما که سالها بود عبا و قبای تازه بر تنتان ندیدیم. شما که حواستان به همه بود.
اصلا چرا وقتی آن دختر شهید عمامه را نشان داد و گفت «کلاهتو مامانت خریده؟ میدیش به من؟» به او قول یک کلاه صورتی دخترانه دادید و گفتید این پسرانه است؛ و چند روز بعد با آن همه مشغله، یادتان بود که کلاه را به در خانهشان بفرستید؟ میخواستید ما را اینطور دلبسته خودتان کنید؟
چرا ماهرمضان آنسال آدم فرستادید در خانه همسایههای بیت که بگویید فلانی گفته امشب افطار مهمان مناید و آن زنومردهای متعجب با تیپهای مختلف آمدند و با نان و سبزی پذیرایی کردید و گفتید ببخشید رفت و آمدهای ما زیاد است، شما هم اذیت میشوید. اصلا چرا این را رسانهای نکردید؟ ترسیدید تیتر بزنیم دیدار رهبر انقلاب با بچهمحلهایش؟
ولیامر مسلمین جهان چرا باید شب کریسمس ناگهان زنگ خانه مسیحیان را بزند و بگوید مهمان نمیخواهید؟ چرا باید زنگ بزند حال اکبر عبدی را در بیمارستان بپرسد؛ چرا باید دستخط هوشنگ ابتهاج را بشناسد؟ چرا در دیدار رمضانی شاعران، در بیت رهبری برایشان اتاق سیگار تدارک ببینید؟ تقصیر شماست که ما اینطور دلبسته و دیوانه شما شدیم. تقصیر شماست که حالا ما اینطور زمینگیریم. جواب این دلهای شکسته را که میدهد آقای من؟
۹ روز از تجاوز تروریستهای آمریکایی ـ صهونیستی به کشورمان میگذرد، آمار شهدا و تخریبها در حال افزونیست اما آمار نفرت از دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی در جهان بسیار بیشتر. امروز آمریکا و اسرائیل به منفورترین کشورهای جهان تبدیل شدهاند و روسای فاسد آنها بیش از پیش پای در گل ماندهاند، سربازانشان هلاک میشوند و هر روز بیش از روز قبل در گرداب سقوط سرازیر میشوند.
واکنشهای جهانی به تجاوز تروریستهای آمریکایی ـ صهیونیستی هنوز ادامه دارد.
یک پژوهشگر تاریخ نظامی از ژاپن در حساب ایکس خود با اشاره به حمله آمریکا به ایران در میانه مذاکرات و ترور مقامات ایرانی نوشت که آیا کشور دیگری در گروه هفت هست که به این افتضاحی باشد؟
تازهترین اظهارات فرماندار کالیفرنیا درباره دونالد ترامپ نیز بسیار قابل توجه است.
او مینویسد:
دونالد ترامپ فقط تخریب میکند.
تخریب قدرت نیست.
او سازنده نیست.
هر خری میتواند یک انبار را خراب کند، برای ساختن آن به یک نجار ماهر نیاز است.
دونالد ترامپ یک خر است.
یا دلیل کاخ سفید برای دشمنی با ایران را میتوان در سخنان روبیو، وزیرخارجه آمریکا، به خوبی دید:
دشمن اصلی ما امام دوازدهم است
ما با ایران میجنگیم چون آنها معتقدند باید امام دوازدهم «مهدی» را بازگردانند، این جنگ سیاست نیست، این جنگِ آخرالزمان است.
رسانهنگار مشهور آمریکایی، تاکر کارلسون، مینویسد: اسرائیل زشتترین کشور جهان است، از سال ۱۹۴۸ هیچ چیز زیبایی نساختهاند!
و امرالد رابینسون، مجری و خبرنگار آمریکایی خطاب به ترامپ مینویسد: اگر جنگ داره اینقدر خوب پیش میره، پس چرا هیچ خبرگزاری نمیتونه تصاویر بهروزی از تلآویو در لحظه ارائه بده؟
گاردین هم صفحه اول خود را به این مطلب اختصاص داده که: جنگ دولت ترامپ علیه ایران هم از منظر قانون اساسی آمریکا و هم از منظر حقوق بین الملل غیرقانونی است.
اما عجیبترین توصیف و تصویر را مورگان فریمن از ترامپ تجاوزکار ارایه داده است.
این بازیگر مطرح هالیوودی، با انتشار پُستی در صفحه شخصی خود، تصویری عجیب از رئیسجمهور رژیم تروریستی آمریکا ارائه داد.
در تصویری که از سوی فریمن منتشر شده، ترامپ در شمایل تولهسگی پوشکپوش به نمایش درآمده که قلادهاش در دست نتانیاهوی جنایتکار است. این تصویر بیش از هر چیز نشان میدهد که رئیسجمهور رژیم تروریستی آمریکا فردی بیاختیار، فاقد شعور و اراده و بازیچه امیال شوم نتانیاهوی خونریز است.
ریچارد مدهرست،روزنامهنگار مستقل انگلیسی، هم با محکوم کردن حمله متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، در شبکه اجتماعی نسبت به سانسور خبری تلفات جنگ رمضان از سوی رژیم اشغالگر قدس واکنش نشان داد و نوشت: ایران با وجود حمله آمریکا، به یک گروه خبری آمریکایی (سیانان) اجازه ورود به کشورش را داد. فکر میکنید اسرائیل به من و مطبوعات خارجی اجازه ورود به داخل کشور یا ورود به غزه و تهیه گزارش را میدهد؟
شانس بزرگی است. دفعه بعد که صهیونیستها درباره آزادی مطبوعات و دموکراسی صحبت میکنند، این را به یاد داشته باشید.
اندیشکده کوئینسی هم نوشت: ترامپ جنگ با ایران را در خانه باخته است. نظرسنجیها از مخالفت گسترده آمریکاییها با جنگ خبر میدهند.