دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران خواستار اقدام فوری جهانی برای صیانت از صلح و میراث مشترک بشری شد
حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، در نامهای به دبیران کل کمیسیونهای ملی کشورهای عضو یونسکو، نسبت به حملات اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به خاک ایران ابراز نگرانی شدید کرده و از کمیسیونهای ملی یونسکو خواسته است با فعالسازی دیپلماسی علمی و فرهنگی، در گسترش صلح و پاسداشت میراث مشترک بشری و حقوق بینالملل نقش مؤثر ایفا کنند.
به گزارش ایلنا، در پی تجاوز نظامی اخیر به مناطق غیرنظامی و فرهنگی ایران، حسن فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در نامهای رسمی خطاب به دبیران کل کمیسیونهای ملی یونسکو، این حملات را نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بینالملل دانسته است. وی با اشاره به آسیبهای وارده به مراکز آموزشی، درمانی، و بناهای تاریخی از جمله کاخ گلستان، بر ضرورت اقدام فوری برای حفاظت از میراث فرهنگی و انسانی تأکید کرده است.
فرطوسی در این نامه یادآور شده است که یونسکو مسئولیتی جدی در برقراری صلح از طریق همکاریهای بینالمللی دارد؛ مسئولیتی که نهتنها در وضعیت بحرانی کنونی، بلکه برای نسلهای آینده نیز اهمیت دارد. او همچنین بر نقش کمیسیونهای ملی یونسکو در فعالسازی دیپلماسی علمی و فرهنگی برای تقویت ثبات، تفاهم میان ملتها و تضمین صلح پایدار برای منطقه و جهان تأکید کرده است.
در پایان، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران از تمامی کمیسیونهای ملی کشورهای عضو خواسته است تا با بهرهگیری از ظرفیتهای دیپلماسی علمی و فرهنگی، در توسعه گفتوگو و همکاریهای سازنده برای گسترش صلح و پاسداشت میراث مشترک بشریت گام بردارند.