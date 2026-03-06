دلنوشته اتابک نادری در پی تجاوز جبهه مشترک آمریکا و اسرائیل به کشورمان

اتابک نادری هنرمند عرصه هنرهای نمایشی، برای این روزهای کشور، دل‌نوشته‌ای منتشر کرده است. در بخشی از این یادداشت آمده است: ایرانِ عزیز، زخمت بر جان تک تک‌مان چنگ می‌زند. دردت را باید که فریاد کرد، اما تاریخ همواره از ایستادگی و همبستگی مردمان ایران به بزرگی و سربلندی یاد کرده.

به گزارش ایلنا، اتابک نادری، بازیگر و کارگردان تئاتر  در پی حملات مشترک آمریکای جنایتکار و اسرائیل کودک‌کش، دل‌نوشته‌ای منتشر کرده است. 

او نوشته است:

«به دور از پایتخت، به دور از خانواده، در دیار لرهای غیور به خدمت فرهنگی مشغولم، اما هر لحظه گوش و چشمم منتظر خبر است...

نگران نه تنها خانواده که نگران خانه‌ام، خانه همه ما. نگران وجب به وجب این ملک مادری، نگران تک تک اعضای خانواده‌ام و هموطنانم

شب اما با اخبار سیاه به سراغم آمد

خبر پرپر شدن‌ها و شهادت‌ها...

چشمان همه اعضای گروه فیلمسازی تَر شد و دل‌های همه غمگین

هنوز از چهلم عزای فرزندان‌مان زیاد نگذشته که باز ایران رخت عزا بر تن کرد.

تاریخِ ایران از این مظلومیت‌ها و رشادت‌ها بسیار دیده است.

ایرانِ عزیز، زخمت بر جان تک تک‌مان چنگ می‌زند. دردت را باید که فریاد کرد...

اما تاریخ همواره از ایستادگی و همبستگی مردمان ایران به بزرگی و سربلندی یاد کرده و خواهد کرد.

ای وطن سرت سلامت

خداوند برای ما کافی‌ست»

