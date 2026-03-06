یادداشت رئیس دانشکده هنر دانشگاه سوره برای شهادت امام خامنه‌ای

کاظم نظری رییس پیشین اداره کل هنرهای نمایشی، با انتشار یادداشتی نسبت به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، واکنش نشان داد. او در بخشی از یادداشتش نوشته است؛ رهبر شهید ما با صلابت، بصیرت و مجاهدت بی‌وقفه‌اش، چراغ راه ملت ایران و نماد مقاومت برای آزادی‌خواهان جهان بود.

به گزارش ایلنا، کاظم نظری مدرس، کارگردان تئاتر و رئیس دانشکده هنر دانشگاه سوره در یادداشتی شهادت رهبر معظم انقلاب و هموطنان‌مان در جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی را تسلیت گفت.

او نوشت:

««انا لله وانا الیه راجعون با قلبی سرشار از اندوه و روحی متأثر، شهادت جانگداز رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و جمعی از فرماندهان و مسئولان پرافتخار و شهروندان بی‌گناه در پی حمله‌ای ددمنشانه و ناجوانمردانه دشمن را به پیشگاه امام عصر (عج) و ملت شهید پرور و بزرگ ایران تسلیت عرض می‌کنم.

این فقدان دردناک، ضایعه‌ای عمیق برای ایران عزیز و جهان اسلام است. رهبر شهید ما با صلابت، بصیرت و مجاهدت بی‌وقفه‌اش، چراغ راه ملت ایران و نماد مقاومت برای آزادی‌خواهان جهان بود. عروج ملکوتی ایشان، نه پایان راه، بلکه آغاز فصلی نوین در اتحاد، همدلی و پایداری ملت ایران خواهد بود.

همانطور که از مکتب عاشورا آموخته‌ایم، راه حق با شهادت پایان نمی‌یابد، بلکه نورانی‌تر و پرفروغ‌تر می‌شود.»

اخبار مرتبط
