به گزارش ایلنا، کاظم نظری مدرس، کارگردان تئاتر و رئیس دانشکده هنر دانشگاه سوره در یادداشتی شهادت رهبر معظم انقلاب و هموطنان‌مان در جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی را تسلیت گفت.

او نوشت:

««انا لله وانا الیه راجعون با قلبی سرشار از اندوه و روحی متأثر، شهادت جانگداز رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و جمعی از فرماندهان و مسئولان پرافتخار و شهروندان بی‌گناه در پی حمله‌ای ددمنشانه و ناجوانمردانه دشمن را به پیشگاه امام عصر (عج) و ملت شهید پرور و بزرگ ایران تسلیت عرض می‌کنم.

این فقدان دردناک، ضایعه‌ای عمیق برای ایران عزیز و جهان اسلام است. رهبر شهید ما با صلابت، بصیرت و مجاهدت بی‌وقفه‌اش، چراغ راه ملت ایران و نماد مقاومت برای آزادی‌خواهان جهان بود. عروج ملکوتی ایشان، نه پایان راه، بلکه آغاز فصلی نوین در اتحاد، همدلی و پایداری ملت ایران خواهد بود.

همانطور که از مکتب عاشورا آموخته‌ایم، راه حق با شهادت پایان نمی‌یابد، بلکه نورانی‌تر و پرفروغ‌تر می‌شود.»

