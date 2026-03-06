به یاد آیین درختکاری توسط رهبر شهید انقلاب اسلامی؛
درختها خواهند رویید تا انتقام خونت را بگیرند
به گزارش ایلنا، هرساله در تاریخ ۱۵ اسفند، روز درختکاری، رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقدام به کاشت نهال میکردند و آرزویشان که کاشت یک میلیارد درخت توسط مردم بود را شدنی توصیف میکردند. اما امسال و درست ۵ روز پس از شهادت ایشان توسط تروریستهای صهیونی-آمریکایی، مردم ایران به یاد ایشان اقدام به کاشت نهال میکنند.
دلنوشته زیر به همین مناسبت و کاشت درخت توسط رهبر شهید انقلاب اختصاص دارد:
امروز روز درختکاری است.
آسمان تهران ابری است، اما نه از آن ابرهایی که میبارند.
اینجا دلها باریدن گرفته است.
رهبر ما، پیر ما، آن راهبر و پدر مهربانی که هر سال بیل به دست میگرفت و نهالی در خاک مینشاند، دیگر در میان ما نیست.
چند روز پیش، در بیتش، در همان خانه ساده، مشغول کار بود که ناجوانمردانه به شهد شیرین شهادت رسید. بیتش را زدند؛ همان خانهای را که قبلهگاه دلها بود.
و امروز، روز درختکاری است.
قرار بود ایشان باشد، بیل بر زمین بزند، خاک را کنار بزند و بگوید: «بسم الله…» اما او دیگر نیست.
با اینحال امروز، هزاران بیل به دست گرفته شده.
امروز، هزاران دست، خاک را ورز میدهد.
امروز، هزاران نفر، نهال میکارند.
پدر! نهال تو امروز نه یکی، که میلیونها شده است.
در هر گوشه این سرزمین، دستی به یاد تو، برای فردای ایران، درختی مینشاند. کاش بودی و میدیدی که بذر محبتی که چهل سال در دل این ملت کاشتی، امروز به درختانی تناور تبدیل شده که هیچ طوفانی نمیلرزاندشان.
میگویند در مازندران، مردم نهالهای یادبودت را غرس میکنند. میگویند در یزد، در حسینیه امیرچقماق، پیر و جوان فریاد میزنند: «لبیک یا خامنهای». میگویند از پل سفید تا کلاردشت، از بابل تا دارالمؤمنین، همه به سوگ نشستهاند، اما نه از ناامیدی، که از عشق به تو، دلهایی که تپیدن گرفته تا انتقام خونت را از قاتلانت بگیرد.
آری پدر!
تو خود گفته بودی که شهادت، هنر مردان خداست. تو رفتی تا بمانی. رفتی تا هر سال، در روز درختکاری، میلیونها ایرانی، به یاد تو، برای سربلندی این مرز و بوم، نهال امید بکارند.
ای کاش میبودی و میدیدی که نهالهایی که کاشتهای در دلها رشد کردهاند.
خاک وطن، امروز بوی تو را میدهد.
نهالها، یکصدا نام تو را تکرار میکنند.
و ایران، ایستادهتر از همیشه، دشمنانت را نابود خواهد ساخت. ایرانیان با انتقام خون تو، فردا را خواهند ساخت.