فراخوان دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی جهت مشارکت فعال جامعه دانشگاهی در شرایط حساس کنونی
با شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی اقدام تروریستی خبیثانه رژیم صهیونیستی و آمریکا و تجاوز آشکار و خصمانه دشمنان قسمخورده این مرز و بوم، ملت شریف ایران اسلامی وارد مرحلهای تاریخی و حساس از حیات خود شده است. این برهه، آزمونی بزرگ برای سنجش عمق بصیرت، اتحاد و توانایی مدیریت بحران فکری و اجتماعی جامعه است.
به گزارش ایلنا، دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی جهت مشارکت فعال جامعه دانشگاهی در شرایط حساس کنونی فراخوانی صادر کرد.
در متن این فراخوان آمده است:
دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی، به مثابه نماد همگرایی اسلامی و بستر تعامل سازنده، وظیفهای خطیر بر عهده دارد تا در این برهه حساس، با اتکا به ظرفیت علمی و انسانی خود، در خط مقدم روشنگری، تبیین و حفظ انسجام ملی قرار گیرد.
از این رو، این دانشگاه از تمامی اعضای محترم هیئت علمی، اساتید ارجمند مدعو، دانشجویان و کارکنان عزیز، با استعدادها و توانمندیهای زیر دعوت به عمل میآورد تا برای نقشآفرینی آگاهانه و مسئولانه اعلام آمادگی نمایند:
۱. تبیین سیاسی – بینالمللی:
تبیین موقعیت راهبردی ایران در منطقه و جهان، تاکید بر قدرت ملی ایران، تقبیح ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی؛
۲. گفتمانسازی وحدت ملی و انسجام اسلامی:
تولید محتوای روشنگرانه برای تقویت همدلی و خنثیسازی پروژههای تفرقهافکنانه؛
۳. رسانهای و فضای مجازی:
مشارکت فعال در تولید محتوای دقیق، مستند و تأثیرگذار برای مقابله با جنگ شناختی و روایتگری صحیح از وقایع.
این فراخوان، فرصتی است تا با حضور فعال و مسئولانه خود، گذر قدرتمندانه و هوشمندانهای از این مقطع تاریخی را تضمین نموده و با بصیرت کامل، میراث گرانبهای نظام اسلامی را صیانت نماییم.
از تمامی علاقهمندان خواهشمند است در اسرع وقت جهت ثبت نام و سازماندهی فعالیتهای خود، از طریق پیوند مجازی زیر ثبت نام نمایند.
https://formafzar.com/form/wwem7