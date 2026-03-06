خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فراخوان دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی جهت مشارکت فعال جامعه دانشگاهی در شرایط حساس کنونی

کد خبر : 1759060
لینک کوتاه کپی شد.

با شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی اقدام تروریستی خبیثانه رژیم صهیونیستی و آمریکا و تجاوز آشکار و خصمانه دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم، ملت شریف ایران اسلامی وارد مرحله‌ای تاریخی و حساس از حیات خود شده است. این برهه، آزمونی بزرگ برای سنجش عمق بصیرت، اتحاد و توانایی مدیریت بحران فکری و اجتماعی جامعه است.

به گزارش ایلنا، دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی جهت مشارکت فعال جامعه دانشگاهی در شرایط حساس کنونی فراخوانی صادر کرد.

در متن این فراخوان آمده است: 

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، به مثابه نماد همگرایی اسلامی و بستر تعامل سازنده، وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارد تا در این برهه حساس، با اتکا به ظرفیت علمی و انسانی خود، در خط مقدم روشنگری، تبیین و حفظ انسجام ملی قرار گیرد. 

از این رو، این دانشگاه از تمامی اعضای محترم هیئت علمی، اساتید ارجمند مدعو، دانشجویان و کارکنان عزیز، با استعدادها و توانمندی‌های زیر دعوت به عمل می‌آورد تا برای نقش‌آفرینی آگاهانه و مسئولانه اعلام آمادگی نمایند: 

۱. تبیین سیاسی – بین‌المللی: 

تبیین موقعیت راهبردی ایران در منطقه و جهان، تاکید بر قدرت ملی ایران، تقبیح ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ 

۲. گفتمان‌سازی وحدت ملی و انسجام اسلامی: 

تولید محتوای روشنگرانه برای تقویت همدلی و خنثی‌سازی پروژه‌های تفرقه‌افکنانه؛ 

۳. رسانه‌ای و فضای مجازی: 

مشارکت فعال در تولید محتوای دقیق، مستند و تأثیرگذار برای مقابله با جنگ شناختی و روایتگری صحیح از وقایع. 

این فراخوان، فرصتی است تا با حضور فعال و مسئولانه خود، گذر قدرتمندانه و هوشمندانه‌ای از این مقطع تاریخی را تضمین نموده و با بصیرت کامل، میراث گرانبهای نظام اسلامی را صیانت نماییم. 

از تمامی علاقه‌مندان خواهشمند است در اسرع وقت جهت ثبت نام و سازماندهی فعالیت‌های خود، از طریق پیوند مجازی زیر ثبت نام نمایند. 

https://formafzar.com/form/wwem7

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل