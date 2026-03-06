به گزارش ایلنا، دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی جهت مشارکت فعال جامعه دانشگاهی در شرایط حساس کنونی فراخوانی صادر کرد.

در متن این فراخوان آمده است:

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، به مثابه نماد همگرایی اسلامی و بستر تعامل سازنده، وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارد تا در این برهه حساس، با اتکا به ظرفیت علمی و انسانی خود، در خط مقدم روشنگری، تبیین و حفظ انسجام ملی قرار گیرد.

از این رو، این دانشگاه از تمامی اعضای محترم هیئت علمی، اساتید ارجمند مدعو، دانشجویان و کارکنان عزیز، با استعدادها و توانمندی‌های زیر دعوت به عمل می‌آورد تا برای نقش‌آفرینی آگاهانه و مسئولانه اعلام آمادگی نمایند:

۱. تبیین سیاسی – بین‌المللی:

تبیین موقعیت راهبردی ایران در منطقه و جهان، تاکید بر قدرت ملی ایران، تقبیح ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی؛

۲. گفتمان‌سازی وحدت ملی و انسجام اسلامی:

تولید محتوای روشنگرانه برای تقویت همدلی و خنثی‌سازی پروژه‌های تفرقه‌افکنانه؛

۳. رسانه‌ای و فضای مجازی:

مشارکت فعال در تولید محتوای دقیق، مستند و تأثیرگذار برای مقابله با جنگ شناختی و روایتگری صحیح از وقایع.

این فراخوان، فرصتی است تا با حضور فعال و مسئولانه خود، گذر قدرتمندانه و هوشمندانه‌ای از این مقطع تاریخی را تضمین نموده و با بصیرت کامل، میراث گرانبهای نظام اسلامی را صیانت نماییم.

از تمامی علاقه‌مندان خواهشمند است در اسرع وقت جهت ثبت نام و سازماندهی فعالیت‌های خود، از طریق پیوند مجازی زیر ثبت نام نمایند.

https://formafzar.com/form/wwem7

