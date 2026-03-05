برکت خون شهدا جهان را جای زیباتری برای زندگی انسانها خواهد کرد

به گزارش ایلنا، متن یادداشت حسین دارابی به شرح زیر است:

این دنیا پر است از لکه های آلوده و کثیف. این لکه های برهم زننده زیبایی ها ، گاه آنقدر متعفن و بد بو هستند که تحمل آن ناممکن و گاه آنقدر غلیظ و متراکم که سد تابش کوچکترین شعاع نوری می شوند.

در روزگار ما این لکه های آلوده ، جهان را به جهانی تاریک ، متعفن و زشت بدل کرده که حتی نفس کشیدن را هم سخت کرده و برای آزادگان عالم چاره ای نیست جز شستن و پاک کردن آنها تا زیبایی های زندگی دوباره به انسانها بازگردانده شود.

برای پاک کردن و خلاص شدن از شر این زواید نیاز به حلال و شوینده هست. هرچه لک ها لجن تر و غلیظ تر، شوینده پاک تر و خالص تر باید باشد.

برای پاک کردن لکه ی سیاه، متعفن ،غلیظ و متراکمی چون اسرائیل و به وجود آورندگانش ، خون پاک مجاهدان مخلصی همچون عزیز دلمان، آقا و امام دلسوزمان آیت الله خامنه ای و سربازانش نیاز بود.

به زودی خواهیم دید جهان به برکت این خونهای پاک و مطهر جای زیبا تر و نورانی تری برای زندگی انسانها خواهد شد.

انشاءالله

