خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله به فرهنگ؛ آسیب به مراکز کودک و نوجوان در تهران

کد خبر : 1758747
لینک کوتاه کپی شد.

مسیر فرهنگ و کتاب متوقف نخواهد شد

در پی حملات وحشیانه دشمن صهیونیستی-امریکایی دو مرکز فرهنگی فعال در حوزه کودک و نوجوان و خانه فرهنگ صدف از مراکز فرهنگی در تهران آسیب دیدند.

به گزارش ایلنا، کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان پرتو در منطقه ۲۲ و خانه فرهنگ و کتابخانه گلبرگ در منطقه ۸ از جمله مراکزی هستند که در حملات اخیر رژیم صهیونیستی و امریکا به تهران آسیب دیدند.

کتابخانه پرتو سال‌ها به‌عنوان پایگاه ترویج کتاب‌خوانی و آموزش‌های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان منطقه ۲۲ فعالیت داشته و خانه فرهنگ و کتابخانه گلبرگ و خانه فرهنگ صدف نیز یکی از مراکز مهم فرهنگی منطقه ۸ در حوزه برنامه‌های هنری، آموزشی و کتاب‌محور برای نسل نوجوان بوده است.

هدف قرار گرفتن فضاهایی که مأمن دانایی، آموزش و آرامش کودکان هستند، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی به ارزش‌های انسانی و فرهنگی است. این مراکز نه کاربری نظامی، بلکه کارکردی فرهنگی و اجتماعی داشته‌اند و برای رشد فکری و تربیتی کودکان و نوجوانان فعالیت می‌کردند.

با وجود این آسیب‌ها، مسئولان تأکید دارند که مسیر فرهنگ و کتاب متوقف نخواهد شد و این مراکز با همت مردم و مسئولان بازسازی شده و بار دیگر میزبان کودکان و نوجوانان خواهند بود؛ چرا که چراغ دانایی خاموش‌شدنی نیست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل