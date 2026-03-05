حمله به فرهنگ؛ آسیب به مراکز کودک و نوجوان در تهران

به گزارش ایلنا، کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان پرتو در منطقه ۲۲ و خانه فرهنگ و کتابخانه گلبرگ در منطقه ۸ از جمله مراکزی هستند که در حملات اخیر رژیم صهیونیستی و امریکا به تهران آسیب دیدند.

کتابخانه پرتو سال‌ها به‌عنوان پایگاه ترویج کتاب‌خوانی و آموزش‌های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان منطقه ۲۲ فعالیت داشته و خانه فرهنگ و کتابخانه گلبرگ و خانه فرهنگ صدف نیز یکی از مراکز مهم فرهنگی منطقه ۸ در حوزه برنامه‌های هنری، آموزشی و کتاب‌محور برای نسل نوجوان بوده است.

هدف قرار گرفتن فضاهایی که مأمن دانایی، آموزش و آرامش کودکان هستند، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی به ارزش‌های انسانی و فرهنگی است. این مراکز نه کاربری نظامی، بلکه کارکردی فرهنگی و اجتماعی داشته‌اند و برای رشد فکری و تربیتی کودکان و نوجوانان فعالیت می‌کردند.

با وجود این آسیب‌ها، مسئولان تأکید دارند که مسیر فرهنگ و کتاب متوقف نخواهد شد و این مراکز با همت مردم و مسئولان بازسازی شده و بار دیگر میزبان کودکان و نوجوانان خواهند بود؛ چرا که چراغ دانایی خاموش‌شدنی نیست.

انتهای پیام/