سیدرضا میرکریمی درباره رهبر شهید نوشت:
تا آخرین لحظه از استقلال و سربلندی ایران گفتی
به گزارش ایلنا، سیدرضا میرکریمی، کارگردان، تهیهکننده و نویسنده سینما درباره شهادت رهبر معظم انقلاب آیتالله خامنهای یادداشتی را منتشر کرد.
در متن این یادداشت آمده است:
«نه فرار کردی، نه پنهان شدی، نه ترسیدی و نه هیچکدام از تهمتهایی که نادانان برایت ساخته بودند؛ تا آخرین لحظه از استقلال و سربلندی ایران گفتی و همراه با خانوادهات، اولین قربانیان، هجوم اهریمنان برای بلعیدن ایران عزیز شدی و با سوگت، جانی دوباره دادی به غرور ملی، در دفاع از کیان وطن.»