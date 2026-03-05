سیدرضا میرکریمی درباره رهبر شهید نوشت:

تا آخرین لحظه از استقلال و سربلندی ایران گفتی

سیدرضا میرکریمی کارگردان، تهیه‌کننده و نویسنده سینما درباره شهادت رهبر معظم انقلاب نوشت.

به گزارش ایلنا، سیدرضا میرکریمی، کارگردان، تهیه‌کننده و نویسنده سینما درباره شهادت رهبر معظم انقلاب آیت‌الله‌ خامنه‌ای یادداشتی را منتشر کرد.

در متن این یادداشت آمده است:

«نه فرار کردی، نه پنهان شدی، نه ترسیدی و نه هیچکدام از تهمت‌هایی که نادانان برایت ساخته بودند؛ تا آخرین لحظه از استقلال و سربلندی ایران گفتی و همراه با خانواده‌ات، اولین قربانیان، هجوم اهریمنان برای بلعیدن ایران عزیز شدی و با سوگت، جانی دوباره دادی به غرور ملی، در دفاع از کیان وطن.»

