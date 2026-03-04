پویش سراسری دانشجویی #قائد_شهید_امت برگزار میشود
معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی پویش سراسری دانشجویی #قائد_شهید_امت را برگزار میکند.
به گزارش ایلنا، پویش سراسری دانشجویی #قائد_شهید_امت ازسوی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی به مناسبت شهادت سرافرازانه حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (ره) برگزار میشود.
در فراخوان این پویش آمده است:
پویش سراسری دانشجویی با عنوان
(#قائد_شهید_امت)
در سه رشته:
نماهنگ
پادکست
دلنوشته
به ۳ اثر برتر هر رشته از سوی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی جوایزی اهدا میشود.
علاقهمندان میتوانند در محورهای زیر:
۱. رهبر مجاهد شهید و مردم
۲. رهبر شهید و اقتدار و قدرت ملی ایران
۳. سیره فردی و ابعاد شخصیتی رهبر شهید
۴. رهبر شهید و همگرایی امت اسلامی
۵. امام خامنهای و ایران
۶. امام خامنهای و تمدن نوین اسلامی
آثار خود را در پیام رسان بله به آیدی https://ble.ir/farhangimazaheb ارسال نمایند.