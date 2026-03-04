به گزارش ایلنا، پویش سراسری دانشجویی #قائد_شهید_امت ازسوی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی به مناسبت شهادت سرافرازانه حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) برگزار می‌شود.

در فراخوان این پویش آمده است:

پویش سراسری دانشجویی با عنوان

(#قائد_شهید_امت)

در سه رشته:

نماهنگ

پادکست

دلنوشته

به ۳ اثر برتر هر رشته از سوی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی جوایزی اهدا می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند در محورهای زیر:

۱. رهبر مجاهد شهید و مردم

۲. رهبر شهید و اقتدار و قدرت ملی ایران

۳. سیره فردی و ابعاد شخصیتی رهبر شهید

۴. رهبر شهید و همگرایی امت اسلامی

۵. امام خامنه‌ای و ایران

۶. امام خامنه‌ای و تمدن نوین اسلامی

آثار خود را در پیام رسان بله به آیدی https://ble.ir/farhangimazaheb ارسال نمایند.

