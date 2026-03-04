به گزارش ایلنا، جهانیان شاهد سانسور خبر از نوع اروپایی و آمریکایی‌اش در تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان شاهد هستند به گونه‌ای سانسور خبرها صدای اعتراض مقامات این کشورها را درآورده است. به گونه‌ای که کریس هازارد، نماینده مجلس عوام انگلیس، در اعتراض به همین سانسور اخبار در ایکس نوشت: این تصویر مراسم تشییع پیکر ۱۶۵ دختر که در حمله آمریکا و اسرائیل به مدرسه‌شان کشته شدند، باید در صفحه اول هر رسانه خبری قرار بگیرد. اگر منبع خبری مورد اعتماد شما این موضوع را نادیده می‌گیرد، دیگر در حال گزارش خبر نیست؛ بلکه در حال فیلتر کردن آن است.

