واکنش یک کارگردان تئاتر به جنگ و حمله به مدرسه میناب/ هی داخ!....
در راستای واکنش هنرمندان به حمله وحشیانه آمریکا و اسرائیل به دبستان دخترانه شجره طیبه میناب، شهرام کرمی یادداشتی را منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شهرام کرمی نویسنده و کارگردان تئاتر با انتشار یادداشتی نسبت به حمله ناجوانمردانه آمریکایی صهیونی به مدرسه دخترانه شجره طیبه میناب، واکنش نشان داد.
کرمی نوشته است:
در زندگی خود جنگ را با چهره سخت بارها تجربه و مشاهده کردهام. جنگ با کسی مهربان نیست ولی فقط دشمنان بدکیش چون «حرمله» به جان کودکان معصوم تیر رها میکنند.
دیدن عکسهای رنجآور و غرق در خون دخترکان دانشآموز میناب سختترین درد زندگی من است. بچههایی که با شیطنت و شوق در مدرسه بودند که آتش خشم بر آنها بارید.
هی داخ!....
این ستارههای خاموش جنوب، جانهای پاک به ناحق ریخته، فرشتگان پرپر شده، معصومیتهای به خاک افتاده ، دختران معصوم میناب، به کدام گناه غرق خون شدند؟!...
شرم بر شما که چنان داغی بر دل ما گذاشتید.
باور دارم عطر کودکی گیسوان این دخترکان شهید در این سرزمین داغدیده، آتش داد بر خرمن بیداد خواهد شد.