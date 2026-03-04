واکنش کاربران به اظهارات ریاکارانه ملانیا ترامپ در نشست شورای امنیت

به گزارش ایلنا، اظهارات ریاکارانه ملانیا ترامپ در جلسه شورای امنیت با موضوع کودکان در زمان جنگ، کاربران فضای مجازی و حتی دیپلمات‌های سازمان ملل که به سکوت و همراهی با جنایتکاران خو گرفته‌اند، به واکنش واداشت.

یک کاربر نروژی نوشت: یک مدل سابق پورن که بعد از بیش از ۲۵ سال در آمریکا هنوز انگلیسی درست بلد نیست و با یک متجاوز جنسی که سیستم آموزشی آمریکا را خراب کرده، ازدواج کرده، نباید در سازمان ملل درباره آموزش و کودکان حرف بزند. زننده و غیرقابل تحمل است.

یک دیپلمات ارشد سازمان ملل نیز نوشت: اینکه ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، رئیس جلسه کودکان در مناطق جنگی در شورای امنیت سازمان ملل بوده آن هم در حالی که آمریکا و اسرائیل کودکان لبنان و غزه را می‌کشند و ۱۶۵ دختر مدرسه‌ای در ایران به قتل رسیده‌اند، نفاق‌آمیزترین اقدامی است که تاکنون در تاریخ شورای امنیت دیده‌ایم.

