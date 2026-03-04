واکنش کاربران به اظهارات ریاکارانه ملانیا ترامپ در نشست شورای امنیت
یک کاربر نروژی در واکنش به اظهارات ریاکارانه ملانیا ترامپ در جلسه شورای امنیت نوشت: زننده و غیرقابل تحمل است.
به گزارش ایلنا، اظهارات ریاکارانه ملانیا ترامپ در جلسه شورای امنیت با موضوع کودکان در زمان جنگ، کاربران فضای مجازی و حتی دیپلماتهای سازمان ملل که به سکوت و همراهی با جنایتکاران خو گرفتهاند، به واکنش واداشت.
یک کاربر نروژی نوشت: یک مدل سابق پورن که بعد از بیش از ۲۵ سال در آمریکا هنوز انگلیسی درست بلد نیست و با یک متجاوز جنسی که سیستم آموزشی آمریکا را خراب کرده، ازدواج کرده، نباید در سازمان ملل درباره آموزش و کودکان حرف بزند. زننده و غیرقابل تحمل است.
یک دیپلمات ارشد سازمان ملل نیز نوشت: اینکه ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، رئیس جلسه کودکان در مناطق جنگی در شورای امنیت سازمان ملل بوده آن هم در حالی که آمریکا و اسرائیل کودکان لبنان و غزه را میکشند و ۱۶۵ دختر مدرسهای در ایران به قتل رسیدهاند، نفاقآمیزترین اقدامی است که تاکنون در تاریخ شورای امنیت دیدهایم.