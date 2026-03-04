ملت ایران تا آخرین نفس از حیثیت و تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد

به گزارش ایلنا، هادی آرزم نوازنده، آهنگساز و پیشکسوت موسیقی، در گفت‌وگو با روابط عمومی بنیاد رودکی، با اشاره به تحولات اخیر، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی را تسلیت گفت و بر ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان تأکید کرد.

وی این رخداد را نقطه‌ای تعیین‌کننده در تاریخ معاصر کشور دانست و تصریح کرد که ملت ایران در برابر هرگونه تجاوز و عبور از خطوط قرمز خود، پاسخی قاطع و بازدارنده خواهد داد.

تبریک و تسلیت به ملت ایران و مسلمانان

آرزم اظهار داشت: «بنده به عنوان یک عضو کوچک از خانواده بزرگ موسیقی ایران، شهادت افتخارآمیز رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی را به هم‌میهنان عزیزم و تمامی مسلمانان پیرو مکتب آن امام همام، تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.»

وی با اشاره به جایگاه معنوی و رهبری ایشان، این ضایعه را فقدانی بزرگ برای جهان اسلام توصیف کرد و افزود جامعه هنری کشور نیز در کنار سایر اقشار ملت، در سوگ این حادثه قرار دارد.

روایت ایستادگی ملت در جنگ ۱۲ روزه

این هنرمند پیشکسوت با اشاره به وقایع خردادماه ۱۴۰۴ تصریح کرد: «پایمردی ملت باغیرت و مسلمان این آب و خاک طی جنگ ۱۲ روزه خردادماه ۱۴۰۴ به همراه شجاع‌دلاوران رزمنده، سیلی جانانه‌ای به گونه آمریکای جهان‌خوار و صهیونیسم قاتل و کودک‌کش بود.»

وی تأکید کرد که اتحاد مردم و رشادت نیروهای نظامی، جلوه‌ای از همبستگی ملی را به نمایش گذاشت و نشان داد که ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی، یکپارچه و استوار در صحنه حضور دارد.

عبور از خط قرمز و پیامدهای آن

آرزم در ادامه با اشاره به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی گفت: این بار خصلت خبیث این جنایت‌پیشگان در عبور از خط قرمز کشور عزیز و ولایی‌مان، در به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان این نظام مقدس، جهنمی از آتش برایشان مهیا کرده است.

وی افزود: این اقدام، نه‌تنها اراده ملت ایران را تضعیف نخواهد کرد، بلکه عزم ملی برای مقابله با دشمنان را راسخ‌تر از گذشته خواهد ساخت.

مطالبه پاسخ قاطع و پایان دست‌اندازی‌ها

این نوازنده و آهنگساز پیشکسوت در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: خواسته ما از دلاوررزمندگان نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و انتظامی، ضمن پاسخی دندان‌شکن، قطع کامل دست‌اندازی‌های آن نامحرمان و دفع شیطنت‌ها و فتنه آنان تا نابودی کامل دشمن است.

وی در پایان تأکید کرد: دشمن بداند که این ملت غیور تا آخرین نفس در دفاع از حیثیت و تمامیت ارضی کشور خود ایستاده و از انتقامی سخت دست برنخواهد داشت.

آرزم خاطرنشان کرد: جامعه فرهنگی و هنری کشور نیز همگام با ملت ایران، پشتیبان مدافعان امنیت و استقلال کشور است و در مسیر حفظ عزت و اقتدار ملی، در کنار مردم خواهد ایستاد.

