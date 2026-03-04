به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی، سیدمحمد میرزمانی آهنگساز و هنرمند پیشکسوت موسیقی، ضمن محکومیت شدید حملات اخیر به ایران، این اقدام را تجاوزی آشکار به حریم سرزمینی کشور دانست و بر ضرورت پاسخ قاطع و بازدارنده تاکید کرد.

وی اظهار کرد: من به شدت این حرکت و تجاوز آمریکای جنایت‌کار و رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی علیه کشورمان ایران را محکوم می‌کنم.

میرزمانی با اشاره به سابقه تاریخی ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها و دشمنی‌ها افزود: ضمن عرض تسلیت به ملت شهیدپرور ایران در پی به شهادت رساندن حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای و جمعی از فرماندهان نظامی، یقین دارم نیروهای مسلح کشور، مشت محکمی به دهان رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار خواهند زد.

این آهنگساز در پایان ابراز امیدواری کرد که با درایت، اقتدار و هوشیاری نیروهای مسلح، پاسخی درخور به این تجاوز داده شود و امنیت و آرامش به کشور بازگردد.

انتهای پیام/