محمد میرزمانی:

تجاوز آشکار به حریم کشور را به‌شدت محکوم می‌کنم؛ ضرورت پاسخ قاطع

محمد میرزمانی آهنگساز پیشکسوت ضمن محکوم کردن حمله به خاک کشور ابراز امیدواری کرد با درایت، اقتدار و هوشیاری نیروهای مسلح، پاسخی درخور به این تجاوز داده شود و امنیت و آرامش به کشور بازگردد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی، سیدمحمد میرزمانی آهنگساز و هنرمند پیشکسوت موسیقی، ضمن محکومیت شدید حملات اخیر به ایران، این اقدام را تجاوزی آشکار به حریم سرزمینی کشور دانست و بر ضرورت پاسخ قاطع و بازدارنده تاکید کرد. 

وی اظهار کرد: من به شدت این حرکت و تجاوز آمریکای جنایت‌کار و رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی علیه کشورمان ایران را محکوم می‌کنم. 

میرزمانی با اشاره به سابقه تاریخی ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها و دشمنی‌ها افزود: ضمن عرض تسلیت به ملت شهیدپرور ایران در پی به شهادت رساندن حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای و جمعی از فرماندهان نظامی، یقین دارم نیروهای مسلح کشور، مشت محکمی به دهان رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار خواهند زد. 

این آهنگساز در پایان ابراز امیدواری کرد که با درایت، اقتدار و هوشیاری نیروهای مسلح، پاسخی درخور به این تجاوز داده شود و امنیت و آرامش به کشور بازگردد.

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
