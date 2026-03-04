بابک خواجه‌پاشا نوشت:

دختران این سرزمین خط‌شکنان نبرد بودند؛ با هر باوری سرباز ایرانیم

بابک خواجه‌پاشا، کارگردان سینما، نوشت: در تاریخ خواهند نوشت خط‌شکنان این نبرد دختران این سرزمین بودند.

به گزارش ایلنا، بابک خواجه‌پاشا، کارگردان سینما، در واکنش نسبت به شهادت دانش‌آموزان مدرسه میناب در حمله متجاوزان و تروریست‌های آمریکایی - صهیونیستی به ایران یادداشتی نوشت.  

متن یادداشت این کارگردان به شرح زیر است:  

آری اینجا سرزمین فرشتگان است. دخترانش هنوز بزرگ نشده بهشت را می‌بینند و قربانی دشمنی می‌شوند که با خون کودکان جان می‌گیرد و کودک‌کشی رسم اوست. 

ما به خونخواهی کودکان شهیدمان راهی نبرد می‌شویم و در تاریخ خواهند نوشت خط‌شکنان این نبرد دختران این سرزمین بودند. سرزمینی که سردارش پیش از سربازش جان فدا می‌کند. رهبری که تا آخر کنار حق و پرچمش ایستاد تا درس سرفرازی و میهن دوستی را یادمان دهد. اجنبی آنگاه که اسلحه می‌کشد، دشمن است و ما با هر باوری سرباز ایرانیم.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
