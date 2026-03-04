بابک خواجهپاشا نوشت:
دختران این سرزمین خطشکنان نبرد بودند؛ با هر باوری سرباز ایرانیم
بابک خواجهپاشا، کارگردان سینما، نوشت: در تاریخ خواهند نوشت خطشکنان این نبرد دختران این سرزمین بودند.
به گزارش ایلنا، بابک خواجهپاشا، کارگردان سینما، در واکنش نسبت به شهادت دانشآموزان مدرسه میناب در حمله متجاوزان و تروریستهای آمریکایی - صهیونیستی به ایران یادداشتی نوشت.
متن یادداشت این کارگردان به شرح زیر است:
آری اینجا سرزمین فرشتگان است. دخترانش هنوز بزرگ نشده بهشت را میبینند و قربانی دشمنی میشوند که با خون کودکان جان میگیرد و کودککشی رسم اوست.
ما به خونخواهی کودکان شهیدمان راهی نبرد میشویم و در تاریخ خواهند نوشت خطشکنان این نبرد دختران این سرزمین بودند. سرزمینی که سردارش پیش از سربازش جان فدا میکند. رهبری که تا آخر کنار حق و پرچمش ایستاد تا درس سرفرازی و میهن دوستی را یادمان دهد. اجنبی آنگاه که اسلحه میکشد، دشمن است و ما با هر باوری سرباز ایرانیم.