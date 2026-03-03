خانه تئاتر تجاوز نیروهای متخاصم به خاک کشورمان را محکوم کرد
در پی حمله ناجوانمردانه اسرائیل و آمریکا به خاک کشورمان خانه تئاتر در بیانیهای این حملات را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا، در پی حمله ناجوانمردانه اسرائیل و آمریکا به خاک کشورمان خانه تئاتر در بیانیهای این حملات را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است:
پرپر شدن دخترکان مهربان مدرسه شجره طیبه میناب، اندوهی بزرگ بر دامان مادران ایران و قلب مادرانمان نهاد.
هر یک جان که از دست میرود یعنی هزاران آرزوی برباد رفته و آنچه امروز از سوی متجاوزان به خاک ایران میبینیم کشتار مردم بیگناه است که باید بیدرنگ از سوی جامعه جهانی و سازمان حقوق بشر محکوم و متوقف شود.
خانه تئاتر این تجاوز آشکار به میهن عزیزمان را که منجر به از دست رفتن جانهای بسیار از مردم ایران زمین شده محکوم میکند.