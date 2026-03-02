ازحمله به محدوده تاریخی تهران؛ آسیب به کاخ گلستان و بازار بزرگ/ وزیر میراث: پیگیری از مسیرهای بینالمللی
در پی حملات نظامی اخیر به برخی نقاط پایتخت، محدوده تاریخی تهران نیز متأثر شده و بر اساس ارزیابیهای اولیه، بخشهایی از کاخ گلستان و بازار بزرگ تهران دچار خسارت شده است.
به گزارش ایلنا، گزارشهای فنی حاکی است که امواج ناشی از انفجارها موجب آسیب به بخشهایی از سازه و تزئینات کاخ گلستان شده؛ اثری که در سال ۲۰۱۳ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و از شاخصترین مجموعههای تاریخی کشور به شمار میرود. همچنین در بخشهایی از بازار بزرگ تهران که در مجاورت این مجموعه تاریخی قرار دارد، خساراتی در بافت قدیمی و برخی سازهها گزارش شده است.
این رخداد در حالی صورت گرفته که بر اساس «کنوانسیون ۱۹۷۲ حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان» و نیز «کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حفاظت از اموال فرهنگی در صورت مخاصمه مسلحانه» و پروتکلهای الحاقی آن، حفاظت از آثار فرهنگی در زمان درگیریهای مسلحانه یک تعهد الزامآور بینالمللی محسوب میشود و هرگونه تعرض به این اماکن، مغایر با اصول و تعهدات حقوق بینالملل است.
در همین ارتباط، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با حضور در محل، از بخشهای آسیبدیده بازدید و بر ضرورت ارزیابی دقیق کارشناسی، مستندسازی فوری و آغاز اقدامات اضطراری تثبیت تأکید کرد. وی با اشاره به ثبت جهانی کاخ گلستان، اعلام کرد موضوع از طریق مجاری رسمی بینالمللی، از جمله مکاتبه با یونسکو، در حال پیگیری است و ایران از ظرفیتهای حقوقی و فنی موجود برای حفاظت و صیانت از این میراث ارزشمند استفاده خواهد کرد.
بر اساس اعلام منابع رسمی، بررسیهای تکمیلی برای برآورد میزان دقیق خسارات ادامه دارد و نتایج نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.