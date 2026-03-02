خانه سینما: در کنار مدافعان وطن می‌ایستیم

خانه سینما با صدور بیانیه‌ای در محکومیت تجاوز آمریکایی- صهیونی به حریم ایران اعلام کرد که در کنار مدافعان وطن هستند.

به گزارش ایلنا، خانه سینما در محکومیت تجاوز آمریکایی- صهیونی به حریم ایران بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است:

ما تجاوز ناجوانمردانه رژیم بدنام صهیونی و نیروهای آمریکایی به حریم ایران عزیز را که در میانه مذاکرات صورت گرفت، به شدت محکوم می‌کنیم.

این کشتار مردم بی‌گناه، به ویژه کودکان مظلوم را تسلیت گفته و اعلام می‌داریم که در کنار مدافعان وطن خواهیم بود. ملت ایران بی‌تردید از پس این نبرد نیز سربلند و پیروز خواهد بود.

