خانه سینما: در کنار مدافعان وطن میایستیم
خانه سینما با صدور بیانیهای در محکومیت تجاوز آمریکایی- صهیونی به حریم ایران اعلام کرد که در کنار مدافعان وطن هستند.
به گزارش ایلنا، خانه سینما در محکومیت تجاوز آمریکایی- صهیونی به حریم ایران بیانیهای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است:
ما تجاوز ناجوانمردانه رژیم بدنام صهیونی و نیروهای آمریکایی به حریم ایران عزیز را که در میانه مذاکرات صورت گرفت، به شدت محکوم میکنیم.
این کشتار مردم بیگناه، به ویژه کودکان مظلوم را تسلیت گفته و اعلام میداریم که در کنار مدافعان وطن خواهیم بود. ملت ایران بیتردید از پس این نبرد نیز سربلند و پیروز خواهد بود.