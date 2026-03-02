خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
ابراهیم حاتمی‌کیا:

ننگ‌مان باد اگر در میانه مصاف، زانوی غم بغل بگیریم

ننگ‌مان باد اگر در میانه مصاف، زانوی غم بغل بگیریم
کد خبر : 1757839
لینک کوتاه کپی شد.

ابراهیم حاتمی‌کیا نوشت: ننگ‌مان باد اگر در میانه مصاف، زانوی غم بغل بگیریم.

به گزارش ایلنا، در متن ابراهیم حاتمی‌کیا آمده است: 

یا شاهد

ما داغ تمامی تاریخ را یکجا دیده ایم. 

داغ سیصد هزار لاله پرپر بوستان همیشه بهار ایران زمین. 

داغ عروج امام شهیدان؛ خمینی کبیر (ره)، 

داغ قاسم سلیمانی ها، محمدباقری ها، رشیدها، سلامی ها، حاجی زاده ها…

و امروز؛ داغ شهادت مظلومانه دخترکان معصوم دبستان میناب و امیران و سردارانمان…

و از همه جان سوزتر، داغ شهادت منادی دلسوز عزت و آقایی مردمان نجیب این میهن خدایی، آقایمان حضرت آیت الله امام خامنه ای (ره). 

ما آن شقایق ایم، که با داغ زاده ایم! 

ننگ‌مان باد، اگر در میان این مصاف ملت حسین با تمامی حرامی یان یزید زمان، سر به دیوار کوفته، زانوی غم در بغل بگیریم. 

سرباز کوچک، ابراهیم حاتمی کیا

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل