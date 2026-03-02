به گزارش ایلنا، در متن ابراهیم حاتمی‌کیا آمده است:

یا شاهد

ما داغ تمامی تاریخ را یکجا دیده ایم.

داغ سیصد هزار لاله پرپر بوستان همیشه بهار ایران زمین.

داغ عروج امام شهیدان؛ خمینی کبیر (ره)،

داغ قاسم سلیمانی ها، محمدباقری ها، رشیدها، سلامی ها، حاجی زاده ها…

و امروز؛ داغ شهادت مظلومانه دخترکان معصوم دبستان میناب و امیران و سردارانمان…

و از همه جان سوزتر، داغ شهادت منادی دلسوز عزت و آقایی مردمان نجیب این میهن خدایی، آقایمان حضرت آیت الله امام خامنه ای (ره).

ما آن شقایق ایم، که با داغ زاده ایم!

ننگ‌مان باد، اگر در میان این مصاف ملت حسین با تمامی حرامی یان یزید زمان، سر به دیوار کوفته، زانوی غم در بغل بگیریم.

سرباز کوچک، ابراهیم حاتمی کیا

