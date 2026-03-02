صدمات جزیی به کاخ گلستان وارد شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حملات شب گذشته آمریکا و اسراییل به قلب تهران، خسارات جزیی به کاخ گلستان وارد شد.

علی طلوعی مدیر اداره میراث فرهنگی استان تهران در خصوص این خبر گفت: در حمله شب گذشته به مسجد ارگ، ساختمان رادیو تهران و ساختمان کلانتری ارگ در حریم درجه یک کاخ گلستان تعدادی از شیشه‌های این مجموعه شکست و آسیب جزئی به برخی از جداره‌ها وارد شد.

او گفت: در این حملات یکی از صدابرداران رادیو در ساختمان رادیو تهران به شهادت رسید و خوشبختانه به هیچ یک از اعضای نگهبانان و اعضای حفاظت در کاخ گلستان آسیبی وارد نشده است.

