در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛

صدمات جزیی به کاخ گلستان وارد شده است

مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران از خسارات جزئی وارد شده به کاخ گلستان در حملات هوایی شب گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حملات شب گذشته آمریکا و اسراییل به قلب تهران، خسارات جزیی به کاخ گلستان وارد شد. 

 علی طلوعی مدیر اداره میراث فرهنگی استان تهران در خصوص این خبر گفت: در حمله شب گذشته به مسجد ارگ،  ساختمان رادیو تهران و ساختمان کلانتری ارگ در حریم درجه یک کاخ گلستان تعدادی از شیشه‌های این مجموعه شکست و آسیب جزئی به برخی از جداره‌ها وارد شد.

او گفت: در این حملات یکی از صدابرداران رادیو در ساختمان رادیو تهران به شهادت رسید و خوشبختانه به هیچ یک از اعضای نگهبانان و اعضای حفاظت در کاخ گلستان آسیبی وارد نشده است.

 

 

