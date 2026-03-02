یادداشت وزیر فرهنگ در شبکه ایکس برای رهبر شهید/ این کاروان صاحب دارد؛ ناامید نخواهیم شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شبکه ایکس دلنوشته ای را برای رهبر شهید انقلاب اسلامی منتشر کرده است.

سیدعباس صالحی در ایکس نوشت:

این کاروان صاحب دارد؛ ناامید نخواهیم شد

‌«نسل ما دو داغ دید:

نخست سوگ امام خمینی (ره) که جان‌ و جهان‌مان را تیره کرد، اما با انتخاب آیت الله خامنه‌ای روح مجدد الهی دمید و کاروانسالار ۳۸ ساله‌مان شد.

‌ اینک در داغ دومین رهبر انقلاب، همان حال و هواست، اما در انتظار تجدید نفحه الهی هستیم.

این کاروان صاحب دارد. ناامید نخواهیم شد.»

انتهای پیام/