یادداشت وزیر فرهنگ در شبکه ایکس برای رهبر شهید/ این کاروان صاحب دارد؛ ناامید نخواهیم شد
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سوگ رهبر معظم انقلاب شهید خامنهای متنی سوگوارانه منتشر کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شبکه ایکس دلنوشته ای را برای رهبر شهید انقلاب اسلامی منتشر کرده است.
سیدعباس صالحی در ایکس نوشت:
این کاروان صاحب دارد؛ ناامید نخواهیم شد
«نسل ما دو داغ دید:
نخست سوگ امام خمینی (ره) که جان و جهانمان را تیره کرد، اما با انتخاب آیت الله خامنهای روح مجدد الهی دمید و کاروانسالار ۳۸ سالهمان شد.
اینک در داغ دومین رهبر انقلاب، همان حال و هواست، اما در انتظار تجدید نفحه الهی هستیم.
این کاروان صاحب دارد. ناامید نخواهیم شد.»