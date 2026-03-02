تسلیت معاون صدای رسانه ملی در پی شهادت صدرا ردایی

تسلیت معاون صدای رسانه ملی در پی شهادت صدرا ردایی
معاون صدای رسانه ملی با صدور پیامی شهادت صدرا ردایی، صدابردار و تهیه‌کننده رادیو نمایش را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، متن پیام احمد پهلوانیان به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
شهادت همکار گرانقدرمان، صدرا ردایی، صدابردار و تهیه‌کننده متعهد،هنرمند و خوش‌اخلاق، موجب اندوه عمیق خانواده بزرگ صدا شد. او از جمله همکاران نجیب،شریف، صبور و کاربلد رسانه بود که بی‌هیاهو اما موثر و پرتلاش در خط مقدم رسانه برای بازتاب صادقانه رویدادها ایستاد و سرانجام در همین مسیر پرافتخار به فیض شهادت نائل آمد.
صدرا ردایی نمونه‌ای از نسلی بود که مسئولیت حرفه‌ای را با ایمان و باور قلبی و تعهد به مردم درآمیخت. تلاش بی‌وقفه او در پشت صحنه، پشتوانه‌ای مطمئن برای رساندن پیام حقیقت به مردم بود.
 شهادت این همکار عزیز، ضایعه‌ای سنگین برای مجموعه صدا و جامعه رسانه‌ای کشور است، اما بی‌تردید راه و آرمان او استمرار خواهد داشت.
خانواده بزرگ صدا با تأسی به خون پاک این شهید والامقام، مصمم‌تر از گذشته مسیر خدمت، آگاهی‌بخشی و صیانت از حقیقت را ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد پرچم روایت صادقانه بر زمین بماند.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده مکرم این شهید عزیز، همکاران ارجمند و عموم اصحاب رسانه، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید سرافراز علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

احمد پهلوانیان/ معاون صدای جمهوری اسلامی ایران

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
