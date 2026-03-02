تسلیت معاون صدای رسانه ملی در پی شهادت صدرا ردایی
معاون صدای رسانه ملی با صدور پیامی شهادت صدرا ردایی، صدابردار و تهیهکننده رادیو نمایش را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، متن پیام احمد پهلوانیان به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
شهادت همکار گرانقدرمان، صدرا ردایی، صدابردار و تهیهکننده متعهد،هنرمند و خوشاخلاق، موجب اندوه عمیق خانواده بزرگ صدا شد. او از جمله همکاران نجیب،شریف، صبور و کاربلد رسانه بود که بیهیاهو اما موثر و پرتلاش در خط مقدم رسانه برای بازتاب صادقانه رویدادها ایستاد و سرانجام در همین مسیر پرافتخار به فیض شهادت نائل آمد.
صدرا ردایی نمونهای از نسلی بود که مسئولیت حرفهای را با ایمان و باور قلبی و تعهد به مردم درآمیخت. تلاش بیوقفه او در پشت صحنه، پشتوانهای مطمئن برای رساندن پیام حقیقت به مردم بود.
شهادت این همکار عزیز، ضایعهای سنگین برای مجموعه صدا و جامعه رسانهای کشور است، اما بیتردید راه و آرمان او استمرار خواهد داشت.
خانواده بزرگ صدا با تأسی به خون پاک این شهید والامقام، مصممتر از گذشته مسیر خدمت، آگاهیبخشی و صیانت از حقیقت را ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد پرچم روایت صادقانه بر زمین بماند.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده مکرم این شهید عزیز، همکاران ارجمند و عموم اصحاب رسانه، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید سرافراز علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
احمد پهلوانیان/ معاون صدای جمهوری اسلامی ایران