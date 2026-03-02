English العربیه
پیام درگذشت بنیاد رودکی برای شهادت رهبر معظم انقلاب

بنیاد رودکی با صدور پیامی، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی را ضایعه‌ای سترگ برای ملت ایران و امت اسلامی دانست.

به گزارش ایلنا، بنیاد رودکی با صدور پیامی، شهادت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی را ضایعه‌ای سترگ برای ملت ایران و امت اسلامی دانست و این مصیبت را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بنیاد رودکی با قلبی سرشار از اندوه و دیده‌ای اشکبار، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای را به محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، ملت بزرگ و سرافراز ایران، امت اسلامی و آزادگان جهان تسلیت عرض می‌نماید.

آن سرو بلندآوازه صبر و بصیرت، آن دیده‌بان بیدار روزگارهای دشوار، پس از سال‌ها مجاهدت خالصانه در راه اعتلای اسلام و عزت ایران، در آتش کینه دشمنان و در پی جنایتی ناجوانمردانه به کاروان شهیدان پیوست و نام خویش را با جوهر ایمان و استقامت در صفحه تاریخ این سرزمین ماندگار ساخت. فقدان این رهبر حکیم و زمان‌شناس، ضایعه‌ای سترگ و زخمی عمیق بر دل‌های دلباختگان انقلاب و حقیقت است؛ اما بی‌تردید راه روشن ایشان همچنان چراغ هدایت و الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود.

بنیاد رودکی، به عنوان یکی از خادمان فرهنگ و هنر این مرز و بوم، باور دارد که یاد و نام این پیشوای مجاهد در جان هنر ایران جاری خواهد ماند و هر نغمه، هر صحنه و هر واژه، روایت‌گر ایمان، عزت و استواری او خواهد بود.

روح بلند ایشان قرین رحمت واسعه الهی و راهش پررهرو باد.

اخبار مرتبط
