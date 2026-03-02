پیام درگذشت بنیاد رودکی برای شهادت رهبر معظم انقلاب

به گزارش ایلنا، بنیاد رودکی با صدور پیامی، شهادت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی را ضایعه‌ای سترگ برای ملت ایران و امت اسلامی دانست و این مصیبت را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بنیاد رودکی با قلبی سرشار از اندوه و دیده‌ای اشکبار، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای را به محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، ملت بزرگ و سرافراز ایران، امت اسلامی و آزادگان جهان تسلیت عرض می‌نماید.

آن سرو بلندآوازه صبر و بصیرت، آن دیده‌بان بیدار روزگارهای دشوار، پس از سال‌ها مجاهدت خالصانه در راه اعتلای اسلام و عزت ایران، در آتش کینه دشمنان و در پی جنایتی ناجوانمردانه به کاروان شهیدان پیوست و نام خویش را با جوهر ایمان و استقامت در صفحه تاریخ این سرزمین ماندگار ساخت. فقدان این رهبر حکیم و زمان‌شناس، ضایعه‌ای سترگ و زخمی عمیق بر دل‌های دلباختگان انقلاب و حقیقت است؛ اما بی‌تردید راه روشن ایشان همچنان چراغ هدایت و الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود.

بنیاد رودکی، به عنوان یکی از خادمان فرهنگ و هنر این مرز و بوم، باور دارد که یاد و نام این پیشوای مجاهد در جان هنر ایران جاری خواهد ماند و هر نغمه، هر صحنه و هر واژه، روایت‌گر ایمان، عزت و استواری او خواهد بود.

روح بلند ایشان قرین رحمت واسعه الهی و راهش پررهرو باد.

