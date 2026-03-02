واکنش هنرمندان انقلابی به شهادت رهبرِ شهید انقلاب

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای به دست سفاکان آمریکایی صهیونی برخی از هنرمتدان به این فقدان واکنش نشان دادند. روز گذشته نیز برخی دیگر از هنرمندان و نویستدگان به این فقدان واکنش نشان داده بودند.

در ادامه دلنوشته‌ها برای شهید امام خامنه‌ای ارائه شده است.

علی اکبر قلیچ، خواننده

این خواننده نوشته است: باختند مردمانی که تو را نشناختند . آه ... از دنیای بعد از تو . ایرانی‌ترین ایرانی خدا نگهدارت. انا لله و انا الیه راجعون.

احسان یاسین، خواننده

احسان یاسین خواننده نیز نسبت به شهادت رهیر انقلاب نوشته است: او کسی‌ است که در برابر دشمن ایران، هرگز صدایش نلرزید؛ یقین دارم که دیری نیست، روزی که مخالفینت، دلتنگت خواهند شد.

سیدمسعود شجاعی کاریکاتوریست

شجاعی طباطبایی کاریکاتوریست و گرافیست در فقدان رهیرش اینگونه نوشته است: رهبر عزیزم شهادت مبارک. تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی و ترامپ جنایتکار از پا نخواهیم ایستاد.

سیدحمیدرضا برقعی شاعر

برقعی شاعر انقلاب در غم از دست دادن رهبر انقلاب نوشت:

«مصاف بود و جنگ بود، امام ما حذر نکرد/ فدائیان خویش را برای خود سپر نکرد!/به روی قلب میهنم به افتخار حک کنید/ که مَرد بود رهبرم، فرار از خطر نکرد!»

عبدالرضا قیصری شاعر

عبدالرضا قیصری نیز نوشته: «بر گونه ما نشست اگر شبنم سرخ/ آورد اگرچه موج این خون، غم سرخ/هنگام نشستن و عزاداری نیست/ برخیز به انتقام، با پرچم سرخ»

