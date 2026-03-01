به گزارش ایلنا، بخشی از یکی از سخنرانی‌های حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای به شرح زیر است:

من به شما بگویم و به زبان بیاورم، هر وقت من فکر این را میکنم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تمام بشود و ما بمانیم و بعد یک وقتی مثلا به تصادف بمیریم -که خیلی می‌میرند-، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهد است آنچنان به قلبم فشار می‌آید… یک میدان مسابقه‌ی افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشود و آدم همین طور بمیرد؛ این خیلی سخت است.

ای کاش -و این دعایی‌ست که از قلب ما برمی‌آید-‌ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه‌های شما باشد. و من گمان نمی‌کنم که کسی باشد که حقیقت این جور مردن را بداند و این آرزو را نکند.

