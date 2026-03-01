بیانیه وزارت فرهنگ در پی شهادت رهبر معظم انقلاب

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت فرهنگ و ارشاد، به دنبال انتشار خبر شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار پیامی رسمی، ضمن تسلیت به ملت شریف ایران، بر تداوم راه و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد و این حادثه را زخمی عمیق بر پیکره جهان اسلام و آزادگان عالم توصیف نمود.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«اِنّا لله و اِنّا اِلَیهِ راجِعون»

خبر شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی شهیدسیدعلی خامنه‌ای، به دست آمریکای جنایت‌پیشه و رژیم صهیونیستی، ایران را در سوگی عظیم و تاریخی فرو برد؛ سوگی که نه فقط اندوه یک ملت، که زخم عمیق بر پیکره آزادگان جهان است.

امروز، قامت ایران داغدار است؛ اما خمیده نیست. مردی از تبار ایمان و استقامت، که عمر خویش را در میدان جهاد فرهنگی، سیاسی و معنوی برای عزت این سرزمین صرف کرد، سرانجام به وعده محبوب خویش رسید، او که سالیان دراز با سلوک مجاهدانه زیست، سرانجام با خون خویش، سطر پایانی حیات دنیوی را به زیباترین خط نگاشت.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این مصیبت جان‌سوز را به پیشگاه ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کند و اعلام می‌دارد که یاد و راه این مجاهد بزرگ، در تار و پود فرهنگ این سرزمین جاری خواهد ماند. دشمنان پنداشتند با هدف قرار دادن یک شخص، مسیر یک تاریخ را متوقف می‌کنند؛ غافل از آنکه انقلاب اسلامی، نه بر دوش یک فرد، که بر شانه‌های ملتی مؤمن و آگاه استوار است.

همان‌گونه که پس از رحلت امام خمینی (ره)، پرچم انقلاب بی‌وقفه برافراشته ماند، امروز نیز این پرچم بر زمین نخواهد افتاد. خون شهیدان، نه پایان راه که آغاز فصلی نو از بیداری و استواری است.

از درگاه خداوند متعال برای آن شهید عظیم‌الشأن، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی، و برای ملت بزرگ ایران، صبر، آرامش و استقامت مسئلت داریم.

انتهای پیام/