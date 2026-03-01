به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در متن پیام سیدعباس صالحی برای درگذشت جلال خالقی‌مطلق ایران‌شناس و بزرگترین شاهنامه‌پژوه معاصر آمده است:

«درگذشت استاد فرهیخته و ایران‌دوست، جناب آقای جلال خالقی‌مطلق، ادیب برجسته و نامدار عرصه شاهنامه‌پژوهی، ضایعه‌ای بزرگ برای فرهنگ و هویت ایرانی است.

آن استاد فقید با بیش از نیم‌قرن پژوهش ژرف و مداوم در متن سترگ حکیم فردوسی، خدمتی ماندگار به زبان و ادب فارسی کرد و با دلبستگی صادقانه به ایران، میراث تمدنی این سرزمین را با دقت و امانت به نسل امروز سپرد.

تصحیح محققانه ایشان از «شاهنامه» بی‌تردید یکی از استوارترین پایه‌های پژوهش‌های معاصر در این حوزه به شمار می‌رود.

اینجانب این فقدان اندوه‌بار را به خانواده مکرم ایشان، جامعه علمی و ادبی کشور و همه دوستداران فرهنگ ایران تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و برای بازماندگان صبر و آرامش خواستارم.»

انتهای پیام/