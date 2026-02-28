پیام تسلیت وزیر فرهنگ در پی شهادت دانشآموزان میناب
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی شهادت دهها دانشآموز در مدرسهای در میناب در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران پیام تسلیتی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، در پیام تسلیت سیدعباس صالحی آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
خبر جانسوز شهادت دهها دانشآموز معصوم دبستان «شجره طیبه» میناب در پی تهاجم ضدانسانی متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی به خاک ایران عزیز، قلب ملت بزرگ ایران را در بهت اندوهبار فرو برد.
مدرسه، حریم امن رشد، دانایی و امید است؛ جایی که آینده یک ملت در آن شکل میگیرد. تعرض به چنین مکانی، نه فقط حمله به یک ساختمان، که تعرض به فردای این سرزمین و نشانهای آشکار از بیاعتنایی به ابتداییترین اصول انسانی و حقوق بینالمللی است. خون پاک این کودکان بیگناه، سندی روشن بر مظلومیت ملت ایران و گواهی ماندگار بر چهره کریه تجاوزگران است.
اینجانب به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن محکومیت صریح این جنایت، شهادت این فرزندان عزیز ایران را به خانوادههای داغدار، مردم شریف میناب و عموم ملت ایران تسلیت عرض میکنم و خود را شریک اندوه سنگین آنان میدانیم.
از درگاه خداوند متعال برای شهدای این جنایت علو درجات، برای مجروحان شفای عاجل و برای مادران و پدران داغدیده، صبر خواستارم.»