پروتکلهای فعالیت در رسانههای اجتماعی در شرایط جنگی
به گزارش ایلنا، پروتکلهای فعالیت در رسانههای اجتماعی در شرایط جنگی به شرح زیر است:
1. به هیچ وجه با دوستان و آشنایان نظامی خود تماس برقرار نکنید.
۲. از مناطقی که مورد اصابت قرار گرفتهاند، فیلم یا عکس ارسال نکنید.
۳. در گروهها و صفحات مجازی در مورد آنچه که در محل زندگی شما روی داده صحبت نکنید. علاوه بر ایجاد اضطراب عمومی، ناخواسته به دشمن اطلاعات میدهید.
۴. اخبار و اطلاعات دریافتی از منابع غیرموثق را منتشر نکنید.
5. برای تشخیص شایعات، محتوای منتشر شده را با منابع رسمی چک کنید.
6. اگر از ضعف سامانهها و زیرساختهای حیاتی کشور اطلاعات تخصصی دارید آن را در فضای عمومی یا حتی گروههای خصوصی منتشر نکنید.
7. از ارسال تصاویر حملات از مبدا ایران خودداری کنید چراکه کمک به دشمن برای شناسایی اماکن نظامی محسوب میشود.
9. از تایید و بازنشر اخبار و اطلاعات از صفحات شخصی و رسانهای که با دشمن همسویی دارد و درصدد تخریب روحیه ملی است، بپرهیزید.
10. به هیچ وجه تصویر یا ویدئویی از جابجایی ادوات نظامی منتشر نکنید.
11. همگی در راستای کمک به «پدافند روانی» یاریگر مدافعان و سربازان وطن باشیم.