تأکید بر خلاقیت در آموزش گردشگری؛ ارتقای کیفیت بدون نوآوری ممکن نیست/ نوآوری در آموزش، شرط اصلی توسعه گردشگری است

به گزارش ایلنا، نشست هم‌اندیشی اعضای هیئت‌مدیره جامعه حرفه‌ای مؤسسات آموزش گردشگری کشور و مدیران مؤسسات آموزشی با حضور دکتر تیموری، مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری، و دکتر مرتضی بذرافشان، رئیس هیئت‌مدیره جامعه حرفه‌ای مؤسسات آموزشی گردشگری، به‌صورت حضوری و برخط برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی چالش‌ها، ظرفیت‌ها و الزامات حوزه آموزش گردشگری برگزار شد و مدیران بیش از ۹۰ مؤسسه آموزشی از سراسر کشور در آن حضور داشتند.

دکتر تیموری در این نشست با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح کیفی آموزش‌های گردشگری اظهار کرد: کیفیت آموزش به خلاقیت نیاز دارد.

او با اشاره به اهمیت نوآوری در شیوه‌های تدریس، به‌روزرسانی سرفصل‌ها و توجه به نیازهای بازار کار افزود که ارتقای استانداردهای آموزشی بدون این موارد امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین نقش مؤسسات آموزشی را در توانمندسازی سرمایه انسانی صنعت گردشگری بسیار مهم دانست و خواستار برگزاری دوره‌ها با رعایت چارچوب‌های قانونی و استانداردهای بین‌المللی شد.

در ادامه، موضوعاتی همچون سرفصل‌های دوره‌های آموزشی، قوانین و مقررات، شیوه‌نامه‌های برگزاری دوره‌ها و نحوه اجرای کلاس‌ها برای گروه‌های هدف مختلف مورد بررسی قرار گرفت. برگزاری دوره‌ها برای راهنمایان گردشگری، ارزیابان طرح تطبیق، مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی، مدیران و بهره‌برداران اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سایر فعالان گردشگری از محورهای اصلی این نشست بود.

اعضای هیئت‌مدیره جامعه حرفه‌ای مؤسسات آموزش گردشگری نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده از زمان تأسیس جامعه ارائه کردند و برنامه‌های در دست اجرا برای ساماندهی و ارتقای جایگاه مؤسسات آموزشی را تشریح نمودند.

دکتر بذرافشان، رئیس جامعه حرفه‌ای مؤسسات آموزشی گردشگری، ضمن قدردانی از رویکرد حمایتی دفتر مطالعات و آموزش، بر اهمیت حفظ کیفیت آموزش، استفاده از مدرسین خبره و تعیین نمایندگان جامعه در استان‌ها تأکید کرد. او ابراز امیدواری کرد که با تعامل سازنده میان جامعه و دفتر مطالعات، شاهد بهبود جایگاه مؤسسات آموزشی و تنوع بیشتر در سبد دوره‌های آموزشی باشیم.

در پایان نشست نیز بر تداوم برگزاری دوره‌های آموزشی با حفظ استانداردهای حرفه‌ای و بهره‌گیری از رویکردهای خلاقانه برای ارتقای دانش و مهارت فعالان گردشگری تأکید شد.

