چاپهای گمشده رامبراند پس از یک قرن رونمایی شدند/ فروش باورنکردنی آثار چاپی
رامبرانت هارمنزون فان راین ملبغ به رامبراند، نقاش هلندی است که همواره کشف و فروش بالای آثارش در حراجها خبرساز بوده است. به تازگی چند اثر چاپی از این هنرمند از گاو صندوق خانوادگی بیرون آمده است. مجله تخصصی «آرتنت نیوز» به این کشف و رونمایی هنری پرداخته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چاپهای گمشده رامبرانت پس از یک قرن از دل گاو صندوق خانوادگی سر برآوردند. مجله تخصصی «آرتنت نیوز» درباره آثار چاپی رامبراند که بعد از یک قرن رونمایی شدهاند، گزارشی نوشته است.
مجموعهای شامل ۳۵ چاپ نادر از آثار رامبراند که نزدیک به یک قرن از انظار عمومی پنهان مانده بود، بار دیگر در هلند کشف شد. خوشبختانه این آثار که دههها در گاو صندوقی تاریک نگهداری میشدند، در وضعیت حفاظتی بسیار مطلوبی قرار دارند.
خودنگاره چاپی رامبراند با عنوان «در کلاه خز» محصول سال (1630)/ از مجموعه شارلوت مایر
سرگذشت آثار چاپی رامبراند
این چاپهای اِچینگ در اوایل قرن بیستم توسط پدربزرگ شارلوت مایر خریداری شده بود و پس از آن از طریق مادرش به او رسید.
مایر تنها در دوران همهگیری کرونا در سال ۲۰۲۰ تصمیم گرفت این مجموعه را برای بررسی به کارشناسان برجسته خانه موزه رامبراند در آمستردام بسپارد که در ادامه این مؤسسه که اهمیت تاریخی و هنری آثار را دارد، آن را تأیید کرد.
مایر در گفتگو با رسانه هلندی «اومروئپ گلدرلند» این آتار را کاملاً شگفتانگیز دانسته است.
با توضیح اینکه پدر بزرگ او فردی خبره بوده و در زمینه هنر تخصص داشته است. همین شم هنری در تواناییاش برای خرید چاپهای با کیفیت رامبراند با قیمتهایی مناسب، مشهود بوده است.با این حال، این آثار سالهای سال در سکوت و امنیت نگهداری شدند و هرگز دوباره در معرض دید عموم قرار نگرفتند.
مایر در ادامه توضیح داده: «آن زمان کسی به اِچینگها توجهی نداشت. این آثار خاص و ارزشمند محسوب نمیشدند. ما روزها و هفتهها و سالها آنها را نگه داشتیم و این در حالی بود که هیچکس فکر نمیکرد ارزش هنری و تجاری داشته باشند.
او افزوده است: پس از مشاهده واکنش کارشناسان رامبرانت، دریافتم که این چاپها احتمالاً «ارزش مالی بسیار بالایی» دارند.
این اثر رامبراند محصول سال ۱۶۵۶ با عنوان «Arnout Tholinx Inspector » در دسامبر سال گذشته در حراج کریستز لندن به قیمت ۳.۱ میلیون پوند (معادل ۴.۱ میلیون دلار) فروخته شد. حال میتوان گفت این اثر عنوان گرانترین چاپ استادان کهن در حراج را به خود اختصاص داده است.
چاپ اچینگ چیست؟
چاپ اِچینگ یکی از مهمترین شیوههای چاپ دستیِ گود به شمار میرود که در آن هنرمند طرح را با سوزن روی لایهای مقاوم به اسید بر سطح یک صفحه فلزی (معمولاً مس)، ترسیم میکند. سپس اسید خطوط نمایانشده را در فلز میخورد و شیارهایی میسازد که جوهر را در خود نگه میدارند؛ نتیجه این فرایند، چاپی است با خطهایی زنده، عمیق و سرشار از ظرافتهای نوری.
نبوغ رامبراند در همین ظرفیت نهفته بود؛ او با ترکیب اچینگ و بازی استادانه با سایهروشن، این سیاق را از یک فن تکثیر به سطح یک زبان مستقل هنری ارتقا داد و به بیان دراماتیک، روانشناسانه و انسانی بیسابقهای رساند.
همچنین در ماههای گذشته، طراحی گچی رامبراند با عنوان «Young Lion Resting»/«شیر جوان در حال استراحت»، در حراج ساتبیز نیویورک نزدیک به ۱۸ میلیون دلار چکش خورد و رکورد تازهای را برای آثار روی کاغذ این هنرمند ثبت کرد.
چاپهای تازهیافته مایر در نمایشگاهی با عنوان «Rembrandt: From Dark to Light»/«رامبراند: «از تاریکی به روشنایی» در «Stedelijk Museum Zutphen»/«موزه اشتدلیک زوتفن» به نمایش در میآیند.
این نمایشگاه افزون بر این آثار، بیش از ۷۰ اثر از پیشینیان و پیروان رامبرانت را از مجموعه موزه و نیز امانتهایی از «Museum Henriette Polak»/«موزه هنریت پولاک» دربرمیگیرد.
اثر دیگر رامبراند با عنوان، «زن پنکیکپز» محصول سال ۱۶۳۵/ از مجموعه شارلوت مایر
نمایش شماری از آثار رامبراند در یک نمایشگاه
همچنین شماری دیگر از آثار مجموعه شخصی مایر (که او پس از کشف این چاپها به گسترش آن پرداخته) در این نمایشگاه ارائه خواهد شد.
از بخشهای شاخص نمایشگاه میتوان به یک ارائه تعاملی برای آشنایی بازدیدکنندگان با تکنیک اِچینگ رامبرانت و نیز تجربهای چند حسی اشاره کرد که امکان استشمام رایحه آمستردام قرن هفدهم را فراهم میکند.
نمایشگاه «رامبراند: «از تاریکی به روشنایی» از ۲۱ مارس تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ در شهر زوتفن هلند برپا خواهد بود.