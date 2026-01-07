انتشار نسخه ویژه نابینایان «آمارکورد» با صدای صالح میرزاآقایی
صالح میرزاآقایی فیلم سینمایی «آمارکورد» ساخته فدریکو فلینی را برای نابینایان توضیحدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سوینا، این گروه در تازهترین فعالیت خود، نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی کلاسیک «آمارکورد» به کارگردانی فدریکو فلینی را پنجشنبه ۱۸ دی ماه منتشر میکند.
این برنامه قسمت ۴۴ از سینماکلاسیک سوینا است که زیرنظر گلاره عباسی تولید میشود.
محدثه واعظیپور، متن روایت فیلم را نوشته و امیر سلیمانی بر ضبط آن نظارت کردهاست.
این برنامه در استودیو شهر صدای پارسیان با صدابرداری رامتین ناهید ضبط شده و مسعود زرگران نیز صدای آن را تدوین و میکس کرده است.
نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی «آمارکورد» روز پنجشنبه ساعت ۱۹ در سایت سوینا منتشر میشود.
علاقمندان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سوینا به نشانی www.sevinagroup.com به فایل صوتی فیلمهای سینمایی توضیحدار دسترسی داشته باشند.