رویداد هنری «باهنران» در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، رویداد هنری «باهنران» با تمرکز بر نقش مؤثر زنان و مادران ایرانی در عرصه‌های مختلف مقاومت، فرهنگی و اجتماعی، در این مجموعه فرهنگی برگزار شد.

در این رویداد، موضوعاتی همچون پرچمداری زنان و مادران ایرانی در عرصه مقاومت، مجاهدت بانوان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، پیشرانی جهاد تبیین، عفاف و حجاب، فرزندآوری، اقتصاد مقاومتی و جایگاه بانوی مجاهد مورد توجه قرار گرفت. همچنین تجلی صبر و ایستادگی زنان و مادران غزه و تجلیل از زنان شهید و جریان‌ساز در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور، از دیگر محورهای محتوایی این رویداد بود.

این رویداد در قالب‌های متنوع هنری از جمله پوستر، تصویرسازی دیجیتال، کاریکاتور، نگارگری، طراحی و نقاشی، طراحی نشان و حروف‌نگاری برگزار شد و آثار متعددی از بانوان هنرمند در این حوزه‌ها به نمایش درآمد.

رویداد «باهنران» نخستین برنامه از سلسله رویدادهای این جریان هنری است که پیش‌تر هم‌زمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) در دانشگاه سوره آغاز شده بود و با برگزاری آن در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ضمن نمایش آثار ارائه‌شده، زمینه خلق آثار جدید و تقویت گفتمان‌سازی صحیح در حوزه عفاف و حجاب فراهم شد.

