با معرفی هیئت داوران بخش صحنهای؛
شانزدهمین جشنواره تئاتر «سودای عشق» آغاز به کار کرد
همزمان با معرفی هیئت داوران بخش صحنهای، شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج «سودای عشق» فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج «سودای عشق» با شعار «ایران من» و به همت سازمان بسیج هنرمندان کشور، از هفدهم تا نوزدهم دیماه سال جاری در پردیس تئاتر تهران برگزار میشود.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، اعضای هیئت داوران بخش صحنهای این دوره را فرهاد قائمیان، علیرضا استادی، محمد کرمالهی، امین اشرفی و حسین مسافرآستانه تشکیل میدهند.
این رویداد هنری با دبیری سعید نجفیان میزبان آثار نمایشی منتخب از سراسر کشور خواهد بود و تلاش دارد با تمرکز بر مضامین فرهنگی، اجتماعی و هویتی، بستری برای ارائه و ارزیابی تولیدات نمایشی هنرمندان فراهم کند.
مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان شانزدهمین جشنواره تئاتر «سودای عشق» نیز روز بیستم دیماه در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر برگزار میشود. این مراسم با حضور جمعی از شخصیتهای کشوری و لشکری، هنرمندان و مدیران فرهنگی و هنری همراه خواهد بود.