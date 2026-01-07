خبرگزاری کار ایران
طی حکمی از سوی وزیر ارشاد؛

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی مهدی شفیعی را به عنوان معاون امور هنری این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی  (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) در حکمی مهدی شفیعی را به عنوان معاون امور هنری این وزارتخانه منصوب کرد.

در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به مهدی شفیعی آمده است: 

نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند جناب¬عالی در حوزه¬های فرهنگی و هنری به‌موجب این حکم به سمت «معاون امور هنری» منصوب می‌شوید. 

امید می‌رود با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود و نیروهای کارآمد در رونق بخشیدن به فعالیت‌های هنری، حمایت از تولید آثار و محصولات هنری، تقویت نهادهای صنفی و توسعه حضور فرهنگی هنری ایران در جهان و با تأکید بر مأموریت¬های درج¬شده در پیوست این حکم، موفق و مؤید باشید. 

همچنین پیوست این حکم به شرح زیر است: 

۱- پیگیری برنامه‌های پنج‌گانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت چهاردهم؛ 

۲– اهتمام به حفظ، تقویت و ارتقای هنرهای ایرانی – اسلامی و نیز هنرهای نواحی ایران؛ 

۳- توسعه اقتصاد هنر ایران با تقویت و ایجاد شبکه¬های نوین در چرخه بازار محصولات و خدمات هنری؛ 

۴– توسعه صادرات محصولات و خدمات هنری به بازار جهانی به¬ویژه کشورهای منطقه؛ 

۵– نقش‌آفرینی مؤثر در رویدادهای بین¬المللی؛ 

۶– نظام‌بخشی به برگزاری رویدادهای هنری در سطوح ملی، استانی و شهرستانی؛ 

۷– تقویت نهادهای صنفی و تشکل¬های هنری و تعامل و استفاده حداکثری از ظرفیت¬های ایشان؛ 

۸- صیانت حداکثری از کرامت و حقوق مادی و معنوی هنرمندان؛ 

۹-اهتمام جدی به توسعه زیرساخت¬های حوزه هنر در کشور به‌ویژه استان¬ها و مناطق محروم؛ 

۱۰-افزایش دسترسی عموم مردم به رویدادها و محصولات هنری در سراسر کشور با تأکید بر: 

۱۰/۱. استفاده از ظرفیت فضاها و اماکن فرهنگی دستگاه¬های مختلف کشور؛ 

۱۰/۲. طراحی الگوهای نو در عرضه محصولات و خدمات هنری (از جمله سکوهای برخط و مجازی)؛ 

۱۱-توان‌افزایی و کارآمدسازی نظام آموزش هنری با تأکید بر: 

۱۱/۱. استعدادیابی و اهتمام به پرورش استعدادهای هنری؛ 

۱۱/۲. فرصت‌سازی برای دسترسی فراگیر به آموزش¬های هنری؛ 

۱۱/۳. تقویت رویکرد اقتصاد هنر در فراگیران آموزش¬های هنری. 

۱۲- سنجش پیوسته ذائقه و مصرف دیداری و شنیداری جامعه به¬ویژه نسل جوان و نوجوان و تلاش برای ارتقای مصرف تولیدات هنر ایرانی – اسلامی. 

گفتنی است، مهدی شفیعی دانش آموخته دکترای پژوهش هنر و کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر است. 

از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی می‌توان به معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی، معاون اجرایی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، مدیرمسوول روزنامه ایران، مدیرکل هنرهای نمایشی، مشاور مطالعات و برنامه ریزی معاونت امور هنری، معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های خوزستان و البرز، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز و… اشاره کرد. 

همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در متن تقدیری از خدمات و تلاش‌های نادره رضایی معاون پیشین این معاونت در مدت مسوولیت تشکر کرد. 

متن این تقدیر نیز به شرح زیر است: 

«سرکارخانم نادره رضایی

با سلام و تحیات 

خدمات صادقانه سرکار‌عالی در دوره مسئولیت به عنوان معاون امور هنری موجب سپاس و امتنان اینجانب و مدیران و کارکنان این وزارت‌خانه بوده و خواهد بود. 

توفیقات روزافزون‌تان را از ایزد منان خواستارم.»

انتهای پیام/
